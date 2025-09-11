Peugeot alcança 3 milhões de unidades produzidas na Argentina

O grupo Stellantis, que abriga marcas como Fiat, Peugeot, Jeep e Ram, acaba de celebrar um momento marcante na sua fábrica de El Palomar, na Argentina. Essa planta, que é responsável pela fabricação do SUV 2008 e do hatch 208, tem uma longa história, produzindo vários modelos icônicos ao longo dos anos.

A fábrica de El Palomar está em operação desde os anos 1960 e já botou na rua mais de 20 modelos, totalizando incríveis 80 versões das suas marcas. É lá que acontecem as etapas de Estamparia, Carroceria, Pintura e Montagem, além de contar com setores de Logística e Qualidade, essenciais para garantir que tudo saia redondinho.

Quem curte carros antigos vai se lembrar das minivans Peugeot Partner e Citroën Berlingo, que começaram a ser feitas em 1998 e ainda são oferecidas por lá em versão furgão. A planta também já produziu outros sucessos, como o C4 hatchback, que passou pela linha de montagem entre 2008 e 2013, e o sedã Pallas, que ficou nas prateleiras de 2007 a 2013.

Planta é responsável pelos Peugeot atuais

Desde 2020, essa fábrica é a responsável pela nova geração do Peugeot 208, que agora é acompanhada pelo novíssimo 2008, lançado em 2024. Recentemente, em agosto, comemoraram o início da produção desses modelos com uma tecnologia bem interessante: um motor 1.0 T200 eletrificado, igualzinho ao que encontramos nos Fiat Pulse e Fastback.

Esse motor turbo flex MHEV entrega 125 a 130 cv e é conectado a um motor elétrico de 4 cv. A bateria, que é de íon-lítio e 12 Volts, fica sob o banco do motorista. Segundo a marca, o peso total dos carros aumentou apenas 10 quilos, o que é bem razoável considerando toda a tecnologia. Os motores são fabricados em Betim e depois enviados para a Argentina, onde são montados nos carros e enviados para o Brasil.

Essas inovações têm muito a ver com o que Emanuele Cappellano, presidente da Stellantis para a América do Sul, comentou: “Alcançar este marco em uma fábrica que sempre foi sinônimo de inovação e referência em tecnologias de ponta é um verdadeiro motivo de orgulho.” É sempre bom ver que a indústria automobilística está avançando, trazendo mais eficiência e tecnologia para os modelos que a gente adora.