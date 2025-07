Zeekr sob investigação por vender carros registrados como novos

A Zeekr, a nova promessa dos carros elétricos da Geely, anda enfrentando uma baita dor de cabeça. A marca está sendo investigada por supostamente vender veículos que foram registrados antes e, ainda por cima, como se fossem novinhos em folha. Essa denúncia surgiu nas páginas do China Securities Journal e afetou várias cidades chinesas, incluindo Guiyang, Chongqing e Guangzhou.

Até meados de julho, a Zeekr não tinha dado um pio sobre essas acusações. A situação levanta um alerta para a galera que sonha em comprar um carro elétrico: se essas práticas forem confirmadas, é um golpe direto no direito do consumidor de ter informações claras e um preço justo. E não para por aí — até a Volvo, com milhares de fãs pelo mundo, também está passando por uma maré turbulenta, tendo sido processada recentemente nos EUA.

Essa investigação ganhou força no meio de uma reestruturação na Zeekr e dos planos da Geely de transformar a marca em uma empresa privada. Há relatos de que algumas vendas “suspeitas” rolaram com a ajuda de um parceiro regional, a Xiamen Jianfa Auto, que lida com revendas e financiamento. Se você já comprou um carro, sabe que cada detalhe da compra conta, e essa história parece um verdadeiro romancinho.

Alguns carros teriam sido registrados e até segurados em nome de empresas terceirizadas antes de serem vendidos como novidade. Para piorar, houve até pagamentos que foram desviados para contas que não eram da Zeekr, e rumores de um site de vendas falso que imitava o oficial da marca.

Os compradores ficaram no escuro sobre o real histórico dos carros, descobrindo, muitas vezes, só depois da negociação que os veículos já tinham um passado. Um exemplo vem de Guangzhou, onde um comprador percebeu que o carro estava em nome de outra empresa e que o site onde fez a compra não era seguro. Olha que complicado, né?

E não para por aí. Tanta confusão levou a explicações contraditórias dos vendedores. Em Chongqing, um cliente se deparou com um seguro que inicialmente era vinculado a um modelo de exportação não vendido, porém, o vendedor ofereceu um seguro complementar para “resolver” a situação. A gente sabe que essa história de “tudo bem, sem problemas” pode deixar qualquer um desconfiado.

Em Guizhou, um consumidor quase se deu mal, comprando um modelo 2025 e recebendo um carro de 2024. Nesses processos de venda, muita gente só descobriu que estava lidando com empresas de Xiamen depois de já ter feito o depósito ou tentado pegar o carro.

As vendas irregulares estão na pista desde maio de 2025. Imagina só: veículos que, apesar de terem baixa quilometragem, já estavam registrados e com seguro, sendo vendidos a preço de banana, mas sem que ninguém informasse a real situação. Se você está de olho em um carro usado, essa história deve servir de alerta para pesquisar bem antes de qualquer negócio.

Um foco importante dessa investigação surgiu em dezembro de 2024, quando a China Passenger Car Association mostrou um aumento bizarro nas vendas da Zeekr para empresas em Shenzhen e Xiamen. As porcentagens? Acima de 86% e 90% da venda local, respectivamente. Isso dá o que pensar, não é mesmo? Então, fica a dica: faça sempre questão de verificar tudo antes de colocar a mão no bolso!