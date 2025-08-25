Zeekr inicia pré-venda do SUV híbrido 9X na China em 29 de agosto

A Zeekr está prestes a agitar o mercado com um lançamento que promete fazer barulho: o novo SUV híbrido de luxo, o Zeekr 9X. As pré-vendas começam no dia 29 de agosto, bem a tempo da abertura do Salão do Automóvel de Chengdu 2025, que rola até o dia 7 de setembro na província de Sichuan. Se você, assim como eu, fica empolgado com novidades automotivas, essa é uma data para marcar na agenda!

Esse bicho é especial! O Zeekr 9X é o primeiro modelo híbrido da marca, que até agora vinha apostando apenas em elétricos. E, olha, ele não decepciona: conta com um motor 2.0 turbo de 275 cv, além de três motores elétricos, somando impressionantes 1.381 cv. Para você ter uma ideia, ele acelera de 0 a 100 km/h em meros 3,1 segundos. É performance que rivaliza com supercarros!

Esse SUV vem com duas opções de bateria: uma de 55 kWh e outra maior, de 70 kWh — essa, por sinal, é a maior já usada em um híbrido plug-in. Com essa potência, o 9X garante até 302 km de autonomia elétrica. E, se precisar recarregar, fique tranquilo! A tecnologia de 900 volts permite uma recarga ultrarrápida, subindo de 20% a 80% em apenas nove minutos. Prático, né?

Com um comprimento de 5,24 metros, o Zeekr 9X é um verdadeiro gigante nas ruas, com um design moderno que certamente chama atenção. Os faróis em formato de “C” e as lanternas integradas dão aquele toque arrojado que todos nós admiramos em um carro. Por dentro, a cabine é super espaçosa, com configuração 2+2+2, painel digital, uma tela central grandona e até um display traseiro retrátil. Imagina a galera se acomodando confortavelmente nele!

Outra novidade é o sistema G-Pilot H9, que vem com cinco sensores LiDAR e chips Nvidia Drive Thor-U. Isso significa que o 9X tem recursos avançados de condução semiautônoma. Pra quem curte tecnologia, isso é um prato cheio e coloca o modelo em uma posição de destaque em relação aos concorrentes.

Infelizmente, a estreia será exclusiva para o mercado chinês, com preços estimados entre 600.000 e 900.000 yuans, o que dá cerca de R$ 450 mil a R$ 676 mil. É uma faixa alta de preço, mas com tanta tecnologia e desempenho, não é de se surpreender. O evento vai confirmar os valores exatos, então fiquem ligados!

Esse SUV promete ser um forte concorrente no segmento de híbridos de luxo, especialmente com rivais como o XPeng P7, que também tem novidades na área de autonomia. Com todo esse potencial, a pré-venda do Zeekr 9X chega para movimentar o mercado de SUVs e atrair olhares.