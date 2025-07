Zeekr 9X é o primeiro híbrido da marca

O Zeekr 9X está prestes a fazer história como o primeiro híbrido da marca chinesa do grupo Geely. Rumo ao Salão do Automóvel de Chengdu, que acontece lá em agosto de 2025, esse SUV vai dar seu primeiro passeio sob os holofotes. Após o evento, a pré-venda começa e o lançamento oficial está programado para o terceiro trimestre do ano seguinte. Mal podemos esperar!

Esse modelo marca uma guinada na estratégia da Zeekr. Enquanto seus outros veículos, de médio e grande porte, continuam a ser elétricos, o 9X entra em cena com a nova tecnologia chamada “super híbrido elétrico”. E a fabricante não para por aí: se o público respondendo bem, quem sabe um dia a gente não vê uma versão totalmente elétrica desse encanto.

Construído sobre uma plataforma modular bem moderna, chamada SEA-S (ou Haohan-S), o Zeekr 9X combina um motor a gasolina 2.0 turbo com três motores elétricos de carboneto de silício. Juntando toda essa potência, você finalmente tem 1.381 cv à sua disposição. Isso é de deixar qualquer um empolgado na estrada!

Se você gosta de aceleração, vai adorar saber que esse SUV faz de 0 a 100 km/h em apenas 3,1 segundos. E se você é como muitos que curtem um passeio mais acelerado, a velocidade máxima chega a 240 km/h. E o mais bacana é que essa performance se mantém mesmo com a bateria quase na reserva. Fala sério, não é todo carro que aguenta esse tranco!

A bateria CATL Freevoy, de 70 kWh, é uma das maiores que já apareceram em híbridos plug-in. Com um sistema de 900V, você consegue carregar de 20% a 80% em cerca de nove minutos. Para quem faz viagens mais longas, ter uma autonomia de até 380 km só no modo elétrico é um baita alívio! Combinando com o motor a combustão, a soma vai para mais de 1.000 km. Isso é perfeito para quem adora pegar a estrada e não perder tempo com paradas para abastecer.

Ah, e a eficiência do motor 2.0 turbo é impressionante, atingindo mais de 46% de eficiência térmica. Para se ter uma ideia, ele consome entre 5% a 10% a menos que motores híbridos comuns de 1.5 litros. Para os apaixonados por tecnologia automotiva, ver isso em prática faz toda a diferença.

Com tudo isso, o Zeekr 9X entra para competir em um segmento cada vez mais acirrado, o dos SUVs de luxo híbridos na China. Com um misto de tecnologia de ponta, desempenho esportivo e grande autonomia, ele promete ser um verdadeiro rival para outros modelos que estão surgindo, entre eles o GWM, que anunciou um supercarro híbrido V8.

Além disso, outras marcas chinesas estão se jogando nos elétricos, como o MG4 EV 2025, que vem com tecnologia da Oppo, e o Xiaomi YU7 Max, que superou expectativas em testes de potência. Tem muita coisa boa vindo por aí!