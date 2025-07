Happy Gilmore 2 promete risadas, legado e participações especiais

Adam Sandler gives a nod to his famous "Happy Gilmore" character to announce the Bruins picking Boston College's James Hagens with the seventh pick. (1:48)

Desde que “Happy Gilmore” estreou nos cinemas em 1996, com Adam Sandler interpretando o famoso personagem, a ideia de uma sequência parecia distante. O filme, conhecido pelo humor peculiar e pela personalidade explosiva de Gilmore, ficou marcado na memória do público.

Apesar da resistência de Sandler em fazer uma continuação, Christopher McDonald, que interpreta o vilão Shooter McGavin, nunca desistiu da ideia. Ele se manteve ativo nas redes sociais, mantendo viva a essência de seu personagem com uma bio que diz: “Ex-número 1 do golfe mundial e um verdadeiro canalha”. Em entrevista, McDonald revelou: “Estou lutando por isso há cerca de 29 anos”.

Recentemente, Sandler revelou que sua posição sobre a sequência começou a mudar. “Por 28 anos eu dizia que não, e de repente pensei: ‘Talvez’.”, contou ele em uma entrevista. McDonald, por sua vez, comentou que a ideia tinha muito potencial e que a história ainda poderia ser explorada.

Finalmente, após mais de 10 mil dias desde o lançamento original, “Happy Gilmore 2” foi lançado na Netflix. O filme traz várias participações especiais e mantém a essência do primeiro, com novas surpresas incluindo Bad Bunny, que interpreta o novo caddie de Happy, e estrelas do golfe como Scottie Scheffler e Justin Thomas.

O filme também apresenta cenas marcantes, como o reencontro entre personagens e o típico humor que fez o original tão especial. McDonald expressou sua felicidade ao ver o impacto duradouro do primeiro filme: “Trouxe muitas risadas e alegria às pessoas ao longo dos anos. E é incrível que as pessoas amem tanto essa sequência”.

Kyle Newacheck, o diretor, que tinha apenas 12 anos quando o primeiro filme foi lançado, estava nervoso para direcionar a sequência. Ele se esforçou para garantir que as cenas de golfe fossem autênticas. Para isso, contou com a ajuda de profissionais do golfe, incluindo Dan Baker, membro da PGA, que o orientou sobre como as partidas são filmadas na televisão.

Newacheck se dedicou a estudar o estilo de filmagem do original, para que “Happy Gilmore 2” tivesse a mesma estética. Ele quis fazer com que o público sentisse que estava assistindo a um evento de golfe real, com grandes crowds torcendo por Gilmore. Ele destacou a importância da contribuição de Baker, que infelizmente faleceu em um acidente em dezembro.

O ressurgimento da sequência começou a ser discutido há cerca de dois anos, quando McDonald se reencontrou com Sandler em um espetáculo. Sandler o surpreendeu mostrando uma página do novo roteiro, o que deu início ao processo de produção. Em maio de 2024, a Netflix confirmou oficialmente a produção de “Happy Gilmore 2”, com McDonald e Julie Bowen reprisando seus papéis.

Bowen expressou sua alegria por retornar como Virginia Venit: “É como voltar para casa”. Além disso, a família de Sandler também aparece no filme, e homenagens foram feitas a atores do original que já faleceram, como Carl Weathers e Bob Barker.

A trama foca em um personagem que, após passar por dificuldades, busca retomar sua paixão pelo golfe. Um trailer do filme mostra Sandler enfrentando os novos talentos do golfe, com uma sequência em que busca conselhos de John Daly, também presente na trama.

O elenco conta com uma série de lendas do golfe, como Lee Trevino, Fred Couples e Jack Nicklaus, que fazem cameos divertidas. Momentos de humor e referências ao mundo do golfe estão presentes, evidenciando o reconhecimento que “Happy Gilmore” teve ao longo do tempo. Para muitos dos golfistas que participaram, como Tony Finau e Justin Thomas, fazer parte da sequência foi algo surreal e emocionante.

A sequência surge como uma resposta ao legado do filme original, que teve um orçamento de 12 milhões de dólares e arrecadou mais de 38 milhões em bilheteira. O valor dessa história vai além dos números, pois continua a ressoar com diferentes gerações.

Bowen enfatizou a importância cultural do filme, citado como “à prova de pais e filhos”. Para McDonald, a experiência de fazer a sequência foi incrível e representa uma nova chance de sucesso.

Com essa nova produção, “Happy Gilmore” continua a marcar presença e promete trazer muitas risadas tanto para os fãs de longa data quanto para novas audiências.