Yamaha Ténéré 700 tem lançamento confirmado nas lojas

Yamaha Ténéré 700 já tem data para chegar às lojas
Yamaha Ténéré 700 já tem data para chegar às lojas

Após a confirmação da nova Yamaha Ténéré 700 em novembro do ano passado, a expectativa só cresce. A pré-venda começou em março de 2025, e a chegada nas concessionárias brasileiras está prevista para outubro. Para quem está de olho, a história já começou a ser escrita, com a moto sendo fabricada em Manaus a partir de agosto, depois de um lote inicial de 150 unidades que se esgotou em impressionantes 25 minutos.

Essa nova aventureira média da Yamaha vem com 4 anos de garantia e revisões com preço fixo. É uma beleza para quem ama viajar de moto, pois já sabemos como as manutenções podem pesar no bolso.

### Potência e Design

A Ténéré 700 é equipada com um motor bicilíndrico Crossplane de 689 cm³, gerando 68,9 cv de potência e 6,6 kgfm de torque. Embora tenha perdido um pouco de potência em comparação com a versão dos EUA, o desempenho ainda promete surpreender. O câmbio é mecânico de 6 marchas, bem intuitivo para quem curte pegar a estrada ou a trilha.

Um dos destaques é o design: alta e ereta na dianteira, fica mais compacta na traseira. O para-brisa garante boa proteção contra ventos, e a posição de pilotagem é pensada para conforto e controle, especialmente quando você resolve se levantar para ganhar mobilidade nas trilhas.

### Suspensão e Rodas

A frente conta com uma roda de 21″, ideal para encarar os desafios off-road. O garfo invertido de 43 mm e a suspensão ajustável trazem um curso de 210 mm na frente e 200 mm na traseira, garantindo aquele conforto em terrenos irregulares. Com essas especificações, quem já enfrentou buracos em estradas sabe o valor que isso agrega.

### Painel Moderna

A Ténéré 700 também vem com um painel TFT de 6,3” que traz dois temas: o EXPLORER e o STREET. O primeiro é perfeito para perceber tudo que você precisa enquanto enfrenta a estrada, e o segundo traz aquele ar nostálgico dos primeiros modelos. E para a galera conectada, ainda tem a função de conectar o smartphone, permitindo controlar chamadas e até a música sem desviar a atenção.

### Segurança e Controle

Os sistemas de Controle de Tração (TCS) e ABS são uma mão na roda para quem vai encarar diferentes superfícies. O TCS possui dupla configuração que pode ser ajustada pelo painel, e o ABS também tem modos adaptáveis conforme a necessidade — são três em total, permitindo que você escolha o que melhor se encaixa na sua pilotagem. Saber que você pode desativar o ABS traseiro, por exemplo, é bacana para os amantes de aventura que buscam liberdade total.

### Cores e Preço

A Yamaha disponibilizará a Ténéré 700 nas cores Racing Blue, Frozen Titanium e Sky Blue. O preço sugerido é de R$ 72.990, um valor interessante para uma moto com esse robustez e tecnologia.

Então, se você é do tipo que sonha em desbravar estradas e trilhas, a Ténéré 700 parece ser uma bela companheira para suas aventuras.

