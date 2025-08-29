Ouro raro é descoberto em país vizinho ao Brasil

No Suriname, uma recente perfuração realizada pela Founders Metals Foundation trouxe à tona uma descoberta de ouro que pode ser um verdadeiro divisor de águas para a economia local. No terceiro furo no alvo chamado Maria Geralda, pesquisadores encontraram, a cerca de 5 quilômetros do acampamento de Lower Antino, uma impressionante interseção com 22,5 metros de ouro, apresentando um teor de 11,88 gramas por tonelada (g/t).

Esse resultado é super significativo, já que no mundo da mineração, amostras com teor acima de 10 g/t são consideradas extremamente valiosas. Esse achado em Maria Geralda destaca o grande potencial da área, o que não passa despercebido na indústria.

Colin Padget, CEO da Founders Metals, ressaltou que "os 22,5 metros com 11,88 g/t representam uma mineralização de alta qualidade". Isso indica que a região está situada em uma falha geológica que facilita a movimentação de fluidos ricos em ouro. Estudos apontam que as deformações na área aumentaram a concentração do metal precioso, abrindo caminho para novas descobertas.

Vincent Combes, geólogo estrutural da empresa, explicou que a união de diferentes sistemas mineralizados é o que torna o distrito tão especial e promissor.

Ouro de alto teor exige uma abordagem responsável

É importante lembrar que o setor mineral, assim como o de petróleo, desempenha um papel vital na economia do Suriname. Por isso, essa descoberta de ouro pode influenciar até o PIB do país de maneira significativa. No entanto, a densa floresta tropical na região torna as operações de mineração mais desafiadoras, exigindo regulamentações rigorosas.

A Founders Metals está ciente dessa responsabilidade e pretende adotar práticas de mineração que respeitem o meio ambiente. Isso inclui a realização de estudos sobre a qualidade da água na região, uma etapa crucial para garantir a sustentabilidade das atividades.

Interagir com as comunidades locais é outra prioridade da empresa. Essa interação se torna ainda mais relevante diante das solicitações de líderes comunitários que pedem transparência no uso das terras. Embora novas perfurações estejam nos planos, a Founders Metals foca em conduzir o processo com precisão, evitando erros e impactos que possam comprometer o meio ambiente e a vida das pessoas que ali vivem.