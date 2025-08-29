Notícias

Ouro raro é descoberto em país vizinho ao Brasil

Ouro mais valioso do mundo foi encontrado aos montes em país próximo ao Brasil
No Suriname, uma recente perfuração realizada pela Founders Metals Foundation trouxe à tona uma descoberta de ouro que pode ser um verdadeiro divisor de águas para a economia local. No terceiro furo no alvo chamado Maria Geralda, pesquisadores encontraram, a cerca de 5 quilômetros do acampamento de Lower Antino, uma impressionante interseção com 22,5 metros de ouro, apresentando um teor de 11,88 gramas por tonelada (g/t).

Esse resultado é super significativo, já que no mundo da mineração, amostras com teor acima de 10 g/t são consideradas extremamente valiosas. Esse achado em Maria Geralda destaca o grande potencial da área, o que não passa despercebido na indústria.

Colin Padget, CEO da Founders Metals, ressaltou que "os 22,5 metros com 11,88 g/t representam uma mineralização de alta qualidade". Isso indica que a região está situada em uma falha geológica que facilita a movimentação de fluidos ricos em ouro. Estudos apontam que as deformações na área aumentaram a concentração do metal precioso, abrindo caminho para novas descobertas.

Vincent Combes, geólogo estrutural da empresa, explicou que a união de diferentes sistemas mineralizados é o que torna o distrito tão especial e promissor.

Ouro de alto teor exige uma abordagem responsável

É importante lembrar que o setor mineral, assim como o de petróleo, desempenha um papel vital na economia do Suriname. Por isso, essa descoberta de ouro pode influenciar até o PIB do país de maneira significativa. No entanto, a densa floresta tropical na região torna as operações de mineração mais desafiadoras, exigindo regulamentações rigorosas.

A Founders Metals está ciente dessa responsabilidade e pretende adotar práticas de mineração que respeitem o meio ambiente. Isso inclui a realização de estudos sobre a qualidade da água na região, uma etapa crucial para garantir a sustentabilidade das atividades.

Interagir com as comunidades locais é outra prioridade da empresa. Essa interação se torna ainda mais relevante diante das solicitações de líderes comunitários que pedem transparência no uso das terras. Embora novas perfurações estejam nos planos, a Founders Metals foca em conduzir o processo com precisão, evitando erros e impactos que possam comprometer o meio ambiente e a vida das pessoas que ali vivem.

