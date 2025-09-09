Xpeng lança SUV híbrido plug-in com 450 km de autonomia elétrica

Nos últimos meses, os híbridos plug-in com autonomia estendida (os famosos EREV) têm feito barulho na China. Eles são a opção perfeita para quem sonha com a experiência de dirigir um carro elétrico, mas sem a preocupação de ficar na mão por causa da bateria. Essa nova onda abriu espaço para a Xpeng, que está lançando uma estratégia bem interessante: “Um carro, duas funções”. Isso significa que eles estão unindo o melhor dos dois mundos, oferecendo desempenho elétrico e a praticidade de um motor a combustão que funciona como gerador para aumentar a autonomia.

O carro que vai liderar essa nova fase é o Xpeng X9 MPV. Ele é construído sobre a plataforma SEPA 3.0 (ou a arquitetura Kunpeng AI, para os íntimos), que é projetada para permitir que carros totalmente elétricos ganhem um sistema de autonomia estendida. Isso é um passo importante para a Xpeng, que até então só produzia BEVs (veículos elétricos a bateria).

O X9 EREV vai contar com uma bateria robusta de 63,3 kWh, capaz de entregar 450 km de autonomia elétrica, segundo o ciclo chinês CLTC. E a parte mais legal? Se você encher o tanque, a autonomia combinada chega a incríveis 1.600 km. Para facilitar ainda mais, o modelo tem tecnologia de carregamento ultrarrápido de 800V, além de um sistema híbrido em que o motor a combustão atua apenas como um gerador.

Equipado com um motor 1.5 turbo de 110 kW (ou 148 cv, se a gente for falar em cavalos), o X9 vem com baterias de fosfato de ferro-lítio que são uma verdadeira evolução. Falando em dimensões, o carro mede 5,31 m de comprimento, 1,98 m de largura e 1,78 m de altura, com um entre-eixos de 3,16 m e um peso total de 2.750 kg. E a versão elétrica pura (BEV) tem medidas quase iguais, só um pouquinho menor em comprimento.

O legal da estratégia da Xpeng é que ela mira em aqueles consumidores que ainda estão hesitantes em fazer a transição para os elétricos convencionais. Por serem geralmente mais acessíveis que os BEVs, os EREVs têm tudo para conquistar quem está em busca de economia e ainda quer aproveitar os incentivos que vêm junto com os veículos de nova energia na China.

E não é só isso! O CEO He Xiaopeng revelou que o Xpeng X9 EREV deve chegar ao mercado no quarto trimestre de 2025, com um preço que vai variar entre 359.800 e 419.800 yuans (algo em torno de US$ 40.500 a US$ 58.900). A expectativa é de que esse modelo também ajude a marca a crescer nos próximos anos. Se você é como eu, já está ansioso para ver esse carro nas ruas!