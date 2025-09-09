Notícias

Cientistas desenvolvem novo diamante 50% mais duro que os naturais

Foto de Italo Pastorini Italo Pastorini
Cientistas finalmente criam "Novo Diamante", que promete ser 50% mais duro que os diamantes da Terra

Nos últimos anos, os diamantes hexagonais ganharam destaque na indústria de materiais super duros. Essa forma particular de carbono, conhecida como lonsdaleíta, foi originalmente encontrada em meteoritos e agora já está sendo produzida em laboratórios.

Detalhes da pesquisa

Cientistas do Centro de Pesquisa Avançada em Ciência e Tecnologia de Alta Pressão, na China, foram os responsáveis por essa nova síntese. Isso representa um grande passo para o uso desse material na indústria tecnológica. Recentemente, eles usaram calor e pressão extremos para transformar grafite em diamantes hexagonais, imitando as condições que ocorrem durante impactos de meteoritos. Esse método inovador foi compartilhado na revista Nature Scientific Reports.

Além de confirmar que é possível produzir lonsdaleíta em laboratório, as simulações indicam que este material pode ser 58% mais duro do que os diamantes cúbicos tradicionais. Isso é uma excelente notícia para diversas áreas da tecnologia e engenharia.

Aplicações inovadoras dos diamantes hexagonais

A ideia de substituir os diamantes comuns pelos hexagonais em várias aplicações é bastante promissora. Graças à sua dureza superior, esses diamantes são perfeitos para ferramentas de corte e perfuração. Eles também têm grande potencial em eletrônicos que precisam ser mais resistentes.

Outro ponto interessante é a aplicação em sistemas de gerenciamento térmico e tecnologias emergentes, como os dispositivos quânticos. O Centro de Pesquisa Avançada chinês ressalta que, além da dureza, os diamantes hexagonais oferecem propriedades térmicas únicas. Isso pode abrir novas possibilidades para inovações em eletrônicos e sistemas de engenharia que exigem materiais capazes de suportar condições desafiadoras.

Com tudo isso, os diamantes hexagonais estão se posicionando como uma verdadeira revolução em diversas áreas tecnológicas, prometendo transformar bastante o nosso dia a dia.

