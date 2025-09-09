Herdeiro que paga despesas de imóvel pode reivindicar ressarcimento

Quando um imóvel é deixado em herança, a responsabilidade sobre ele não se extingue até que a partilha aconteça. IPTU, taxas de condomínio, manutenção e até reformas precisam de atenção. Ignorar essas despesas pode ser um grande problema: o bem pode desvalorizar ou, em casos mais sérios, ser perdido devido a dívidas fiscais.

Agora, imagine que apenas um dos herdeiros esteja bancando essas despesas enquanto os outros não colaboram. Isso é mais comum do que se pensa e já chegou aos tribunais, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A decisão mais recente deixou claro: quem paga tudo sozinho pode exigir que os demais herdeiros dividam essas contas.

O que diz a lei sobre a herança em condomínio

Após a morte de um proprietário, todos os herdeiros se tornam condôminos pro indiviso do imóvel até que a partilha seja finalizada. Isso significa que cada um tem direito a uma parte do bem, mesmo que essa parte não esteja formalmente dividida ainda.

Nesse cenário, os herdeiros compartilham tanto direitos, como receber aluguel ou vender a parte, quanto deveres, que incluem impostos e custos de conservação. O Código Civil, no artigo 1.315, é claro: “O condômino é obrigado, na proporção de sua parte, a concorrer para as despesas de conservação da coisa e para os ônus a que estiver sujeita”.

O entendimento do STJ

O STJ analisou casos em que só um herdeiro pagava IPTU e outras contas, enquanto os demais ficavam ausentes. O tribunal decidiu que esse herdeiro tem direito ao ressarcimento proporcional. Caso o imóvel estivesse alugado, ele também poderia exigir prestação de contas sobre os aluguéis recebidos e compensar os custos de manutenção.

A ideia é simples: quem ficou com a responsabilidade não deve sair perdendo, e os que se omitiram não podem aproveitar isso sem contribuir.

Casos concretos julgados

Vejamos alguns exemplos:

Em São Paulo, um herdeiro provou que pagou o IPTU de um apartamento por anos. O STJ confirmou que ele poderia exigir dos irmãos o reembolso proporcional.

No Rio Grande do Sul, houve uma disputa entre herdeiros porque apenas uma irmã arcava com as taxas de condomínio. O tribunal decidiu que ela tinha direito ao ressarcimento, pois os outros não podiam se livrar das responsabilidades.

Em outro caso, o herdeiro que reformou o imóvel conseguiu uma compensação parcial, desde que as reformas fossem necessárias para preservar o bem.

Reforma do imóvel: direito ao reembolso também

Um tema que gera discussão é a reforma do imóvel herdado. O STJ reconhece que, se as obras são essenciais para a preservação do patrimônio, o herdeiro que cobriu esses custos pode pedir indenização. No entanto, melhorias que visam apenas aumentar o valor ou embelezar dependem da análise do juiz, que avaliará se houve concordância dos demais herdeiros ou se o valor realmente aumentou.

O impacto prático para os herdeiros

Essas decisões são um respiro para aqueles que enfrentaram a pressão de arcar sozinhos com IPTU, condomínio e reformas. Com isso, é possível buscar o ressarcimento judicial, e até mesmo compensar esses valores durante a partilha.

Os herdeiros que se omitiram precisam estar atentos: ignorar as obrigações pode resultar em cobranças e disputas judiciais desgastantes.

Como funciona o pedido de ressarcimento

O herdeiro que deseja recuperar os valores gastos deve comprovar três coisas:

Os pagamentos realizados , como IPTU, taxas de condomínio e reformas.

, como IPTU, taxas de condomínio e reformas. A omissão dos demais , mostrando que foi o único responsável.

, mostrando que foi o único responsável. A necessidade das despesas, especialmente se envolver obras.

Com essas documentações em mãos, o pedido pode ser feito por meio de uma ação própria ou durante o inventário, na hora da partilha.

O equilíbrio entre direito e dever

O princípio que guia essas decisões é o chamado enriquecimento sem causa. Não é justo que um herdeiro arque sozinho com todos os gastos enquanto os outros usufruem do patrimônio sem contribuir. Assim, a Justiça busca equilibrar os direitos de herdar com os deveres de manter o bem, garantindo que o esforço de um não seja aproveitado de graça pelos demais.

Herança e responsabilidade: uma questão de justiça

Os tribunais deixam claro que herdar não é só ganhar um patrimônio; é também assumir responsabilidades. O herdeiro que paga por conta própria pode exigir ressarcimento, enquanto os que se omitem devem estar prontos para arcar com suas obrigações.