Xpeng inicia produção de SUVs G6 e G9 na Europa para evitar tarifas

A Xpeng Motors está dando um passo gigante na sua estratégia global: começou a produzir veículos elétricos na Europa! E a localização da nova fábrica é um ponto interessante: Graz, na Áustria, onde a Magna Steyr já é famosa por montar modelos de grifes renomadas como BMW, Mercedes e Jaguar Land Rover.

Os primeiros veículos que saíram da linha de montagem são os SUVs G6 e G9. E não é só um capricho estético. O G6, por exemplo, fez um barulho nas vendas, representando dois terços dos emplacamentos da marca na Europa. É como se você estivesse no trânsito e visse aquele carro que todo mundo sonha em ter — é o G6!

A produção local chega num momento crucial, já que a União Europeia acabou de impor tarifas de mais de 20% sobre carros elétricos vindos da China. Isso poderia travar a expansão de marcas como a Xpeng. Fabricar dentro do bloco europeu é uma estratégia inteligente para mitigar esse impacto.

E o que a parceria com a Magna traz de bom? A experiência da empresa canadense em produção flexível é uma mão na roda. Elas conseguem montar diferentes modelos em linhas compartilhadas, o que é uma vantagem para a Xpeng, que até agora não tinha uma estrutura própria.

E não para por aí! Os planos são ambiciosos. Além dos SUVs, a Xpeng quer criar sedãs 100% elétricos, SUVs médios e compactos, e até modelos híbridos. Tem até um liftback P7+ a caminho, que a marca descreve como “carro com IA”. Imagine você dirigindo um carro que entende suas preferências!

A Xpeng começou sua expansão na Europa em 2021, ao desembarcar na Noruega. Hoje, já marca presença em 46 países e, apenas entre janeiro e julho de 2025, vendeu quase 19 mil veículos fora da China. Uma grata surpresa para quem ama carros!

Além da fábrica austríaca, a Xpeng também abriu um centro de pesquisa e desenvolvimento em Munique, na Alemanha. A ideia é se aproximar mais do gosto dos europeus e incorporar novas tecnologias, porque quem é apaixonado por carros sabe que inovação é tudo.

Com tudo isso, a Xpeng mostra que não está apenas interessada em exportar veículos, mas sim em criar um verdadeiro ecossistema global em torno do carro elétrico. Essa ambição reflete um compromisso com o futuro e com a sustentabilidade, que cada vez mais tem ganhado espaço nas conversas de quem ama dirigir.