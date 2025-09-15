WEG cria centro de mobilidade elétrica no ABC paulista

A WEG está dando um passo firme para fortalecer sua presença na mobilidade elétrica com a criação do WEG eMobility Center (WMC). Esse espaço será essencial para oferecer serviços técnicos e entrar de cabeça na onda da economia circular. A escolha de São Bernardo do Campo (SP) para abrigar o primeiro centro não foi por acaso; a cidade tem um papel central na indústria de eletromobilidade e abriga grandes parceiros.

As obras estão previstas para começar ainda este mês, com a esperança de que tudo esteja rodando em setembro de 2025. Imagine só: um espaço de 1.250 m², com oficinas, áreas de diagnóstico, logística e até ambientes para treinamento. É como ter um verdadeiro pit stop para veículos elétricos!

O foco do WMC será em manutenção de sistemas de tração elétrica, baterias e estações de recarga. Isso não é apenas uma jogada de marketing; o objetivo é realmente reduzir o impacto ambiental e seja rápido no atendimento, particularmente para quem depende de frotas elétricas, como ônibus e caminhões.

Já é fato que o tempo de inatividade pode ser um pesadelo para quem está na estrada. Com esse centro, a WEG quer minimizar essas interrupções, oferecendo reparos e trocas de baterias de forma eficiente e sustentável. O resultado? Mais segurança e continuidade para as operações.

Outra jogada interessante é que o centro terá um papel estratégico. Ele se tornará uma referência para futuras unidades que a WEG deseja implantar no Brasil, criando uma rede sólida de suporte. Isso é ótimo para quem está no setor, pois uma malha de assistências técnicas pode transformar a experiência de ter um veículo elétrico.

E, claro, São Bernardo do Campo é um ponto estratégico! A cidade já tem uma forte conexão com a eletromobilidade, especialmente por ser lar da Eletra, que colabora com a WEG na produção de ônibus elétricos completamente nacionais.

Carlos Bastos Grillo, superintendente da WEG, comentou que o WMC representa a evolução da estratégia da empresa, misturando inovação, proximidade com o cliente e sustentabilidade. Sem dúvida, será um marco para o setor de mobilidade elétrica no Brasil.

Com mais de 60 anos de história, a WEG começou fabricando motores elétricos em Santa Catarina e hoje está espalhada pelo mundo. Esse novo centro mostra como a empresa está se adaptando e integrando a tecnologia nacional às tendências globais de eletrificação e transição energética. É um momento empolgante para os apaixonados por carros e pela mobilidade do futuro!