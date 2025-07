Xpeng G7 chega à China para disputar espaço com o Tesla Model Y

A Xpeng acaba de apresentar o G7, um SUV elétrico que promete ser a escolha perfeita para quem valoriza conforto e tecnologia na hora de dirigir. Com essa novidade, a marca entra de cabeça na disputa com modelos como o Tesla Model Y e o Zeekr 7X, trazendo um toque inovador aos motoristas.

Com preço inicial de 195.800 yuan, equivalente a cerca de R$ 150 mil, o G7 se posiciona acima do G6 e garante muito espaço interno, medindo 4,89 metros de comprimento e com um entre-eixos de 2,89 metros. Isso significa que você pode levar a família e a galera com todo conforto, sem aquela sensação de aperto no trajeto.

Design Moderno e Atraente

Na parte externa, o G7 adota o novo visual “X Face” da Xpeng. Os faróis divididos e a barra de LED horizontal dão um toque bem moderno. O design clean da traseira, com uma barra luminosa contínua, também é um charme à parte. Para quem curte rodas grandes, ele vem com opções de 20 polegadas, e ainda tem portas sem moldura e um limpador traseiro escondido. Impressionante, não?

Cabine Sofisticada e Confortável

Assim que você entra no carro, já sente a diferença. O acabamento é de alto nível, e a versão Max traz um painel com detalhes em madeira muito elegantes. O sistema de realidade aumentada, com uma tela de 87 polegadas, é fruto da parceria com a Huawei e promete fazer você se sentir no futuro. Sem contar que a tela central flutuante de 15,6″ garante uma experiência super moderna.

E quem costuma viajar com a família vai adorar a telinha de 8″ no banco traseiro, que permite controlar o conforto e o entretenimento. Detalhes como massageadores, ventilação e aquecimento nos assentos transformam qualquer passeio em uma experiência relaxante. Não dá pra esquecer do porta-malas: são 819 litros de espaço, até 2.277 litros com os bancos rebatidos. Perfeito para viagens longas, não é mesmo?

Performance e Tecnologia de Ponta

Sob o capô, o G7 vem equipado com um motor traseiro de 218 kW e opções de bateria de 68,5 ou 80,8 kWh. A autonomia pode chegar até 702 km, o que deve garantir ótimas viagens. Para quem quer conforto de verdade, a suspensão pneumática de câmara dupla e o sistema de amortecimento inteligente são um diferencial, lendo a estrada à frente para garantir uma condução suave.

A direção é leve e a visibilidade é ótima, garantindo uma experiência agradável ao volante. Com modos de direção que vão do Comfort ao Sport, você pode ajustar o comportamento do carro conforme seu estilo de dirigir. O isolamento acústico do G7 também é um ponto forte, fazendo você se sentir tranquilo mesmo em velocidades altas.

Direção Autônoma em Alta

Um dos destaques do G7 é o sistema de direção autônoma XNGP, que utiliza apenas câmeras e chips de alta performance. Durante os testes, o sistema se saiu bem em situações desafiadoras, como cruzamentos complicados, embora ainda precise de algumas intervenções do motorista. Mas quem já passou um aperto no trânsito vai entender a importância de ter um assistente que ajuda a aliviar o estresse.

O Xpeng G7 assim se apresenta como uma opção robusta e repleta de tecnologia, permitindo que você aproveite ao máximo cada viagem, seja perto de casa ou em uma aventura mais longa.