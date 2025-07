Pesquisa revela cidade brasileira entre os piores destinos turísticos

A cidade do Rio de Janeiro, famosa mundialmente como a “Cidade Maravilhosa”, está passando por um momento desafiador. A popularidade do Rio entre os turistas está em queda, e isso chamou a atenção de muitos.

Recentemente, estudos mostram que o Rio está perdendo espaço para outros destinos turísticos no Brasil. Principais preocupações como segurança, infraestrutura e custos altos têm feito muitos planejarem suas viagens a outros lugares.

Obstáculos para o turismo

Segurança e infraestrutura

A segurança é, sem dúvida, uma das principais preocupações para quem visita. A criminalidade ainda é um problema em várias áreas da cidade, o que prejudica a atração do destino. Mesmo com um aumento no número de turistas, muitos ainda hesitam em visitar por causa da insegurança. Além disso, o transporte público muitas vezes deixa a desejar e as acomodações nem sempre correspondem às expectativas, o que pode estragar a experiência de quem está lá.

Custos elevados

Outro ponto que pesa bastante é o custo de vida no Rio de Janeiro. Os preços para alimentação, transporte e entretenimento estão nas alturas, tornando a cidade menos acessível e convidativa para muitos turistas. Isso é um fator significativo na decisão de visitação e acaba fazendo com que as pessoas busquem outras opções.

Destinos alternativos no Brasil

Com o Rio perdendo um pouco de sua magia, outras cidades do Brasil estão ganhando destaque. Um ótimo exemplo é Florianópolis (SC), que, com suas praias lindas e boa infraestrutura, tem atraído quem busca segurança e qualidade de vida.

Outro destino que tem se destacado é Ipojuca, que abriga Porto de Galinhas, em Pernambuco. A fama de segurança e belezas naturais por lá tem conquistado turistas que encontram uma experiência tão boa ou até melhor do que a do Rio, com custos mais amigáveis.

Futuro do turismo no Rio

Atualmente, o Rio de Janeiro enfrenta desafios importantes para voltar a brilhar como um dos principais pontos turísticos do Brasil. Entre janeiro e maio deste ano, o aumento no número de turistas internacionais é um sinal de que há esforços sendo feitos para mudar essa tendência.

Ainda assim, a cidade precisará focar na melhoria da segurança e na acessibilidade do turismo. Se a percepção de segurança dos visitantes continuar a evoluir, pode ser que o Rio de Janeiro recupere seu status de destino preferido entre as opções brasileiras.