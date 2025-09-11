Xpeng conquista licença para carro voador nos Emirados Árabes

A corrida pelos carros voadores está esquentando, e a Xpeng Aeroht, uma divisão da chinesa Xpeng, acaba de ganhar um empurrãozinho importante! A empresa conseguiu uma licença pioneira nos Emirados Árabes Unidos, o que pode abrir novas portas para eles no cenário internacional. Agora, eles poderão avançar nos testes e, quem sabe, em breve nos veremos voando por aí.

O modelo campeão da vez é o Land Aircraft Carrier, que recebeu uma autorização especial de voo. Isso faz da Xpeng a primeira companhia chinesa a ter permissão para pilotar uma aeronave tripulada desse tipo fora do seu território. Os testes estão programados para rolar em diversos pontos dos Emirados, e quem acha que isso é ficção científica, melhor se preparar para um futuro bem diferente.

Um dos momentos mais aguardados está logo ali: o primeiro voo em Dubai está agendado para outubro. Esse teste é crucial antes da produção em série. A expectativa da marca é começar a entregar esses carros voadores no segundo semestre de 2026, com um preço que deve girar em torno de 2 milhões de yuans. Para traduzir isso em realidades mais tangíveis, é como um sonho que está a um passo de se tornar realidade!

A jornada para chegar até aqui, no entanto, não foi fácil. Estamos falando de 12 anos de pesquisa, sete versões diferentes e cerca de 600 milhões de dólares investidos. E o esforço já parece estar compensando, com quase 5.000 pré-encomendas só no mercado chinês. Isso mostra que o pessoal está apostando firme na inovação.

Além disso, a Xpeng Aeroht não está parada. Em julho, eles conseguiram levantar 250 milhões de dólares em uma rodada de financiamento Série B, grana que deve acelerar a produção em massa do veículo modular. E, sim, a fábrica que vai produzir os carros está em construção. A expectativa é que ela consiga produzir até 10 mil unidades por ano!

Agora, falando do lado tecnológico, a Xpeng está investindo em dois caminhos: os carros voadores modulares e os eVTOL, que são aqueles que decolam e pousam verticalmente. O Land Aircraft Carrier é uma combinação dos dois, funcionando como um ‘veículo-mãe’ em terra com uma aeronave recarregável. Imagina só, você estaciona um carro que voa e depois utiliza ele como um drone! Quem diria que estaríamos tão perto dessa realidade?