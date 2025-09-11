iPhone 17 Pro Max a R$ 18.499: conheça carros nesse preço

A Apple apresentou, recentemente, seu mais novo lançamento: o iPhone 17 e suas variações, incluindo o iPhone 17 Pro e o iPhone 17 Pro Max. Um dos destaques da apresentação foi o iPhone Air, que promete ser o modelo mais fino já criado pela marca.

Aqui no Brasil, a pré-venda começa em 16 de setembro no site da Apple. Já a venda em lojas físicas está prevista para iniciar em 19 de setembro. Os preços, como sempre, chamam a atenção, especialmente quando se compara com a média salarial do país.

O modelo básico, o iPhone 17, vai custar R$ 7.999. Por outro lado, a versão Pro Max, com impressionantes 2 TB de armazenamento, poderá chegar a R$ 18.499. Para se ter uma ideia, esse valor equivale ao preço de um carro usado em boas condições, e isso gerou um verdadeiro burburinho nas redes sociais.

Ficha técnica poderosa e preço elevado

O iPhone 17 Pro Max vem com especificações de pegar fogo. Ele traz uma tela OLED ProMotion de 6,9 polegadas e um sistema triplo de câmeras com 48 MP. Equipado com o novo chip A19 Pro, que tem 6 núcleos de CPU, 6 de GPU e 16 núcleos para inteligência artificial, a Apple promete um desempenho bem acima do visto nas versões anteriores.

Nos EUA, esse modelo está sendo vendido por US$ 1.999, o que representa cerca de R$ 10 mil devido à cotação atual. Essa enorme diferença de preço para o Brasil gerou muitas críticas, já que os altos impostos e custos de importação acabam elevando o valor final para o consumidor.

Carros usados pelo preço de um iPhone

Para se ter uma noção, com os R$ 18.499 do iPhone 17 Pro Max, é possível comprar um carro popular usado aqui no Brasil. Por exemplo, um Volkswagen Gol 1.0 de 2012 está anunciado por R$ 17 mil no Mercado Livre. O carro já vem com ar-condicionado funcionando, IPVA de 2025 pago e todo regularizado para sistema de gás natural. O vendedor ainda aceita propostas!

Com o que sobrar, cerca de R$ 1.499, dá até para fazer uma limpeza completa ou encher o tanque. Isso sem contar que há várias outras ofertas semelhantes na internet.

Outras opções de veículos no mesmo valor

Se o Gol não é sua praia, há outras opções disponíveis na faixa de R$ 17 mil. Um exemplo é o Volkswagen Fox 1.0 2007, conhecido pela sua robustez e manutenção fácil. O Renault Clio 1.0 de 2009 também é uma boa escolha, principalmente pelo baixo consumo de combustível.

Modelos como o Ford Ka 1.0 de 2008 e o Chevrolet Classic 2010, que é um sedã compacto, aparecem com frequência nas buscas. Também vale a pena mencionar o Renault Logan 1.6 de 2008, que se destaca pelo espaço do porta-malas e manutenção simples, desde que esteja em boas condições.

Tecnologia ou mobilidade

Essa comparação entre o preço do iPhone 17 Pro Max e de um carro usado coloca em evidência o quanto a tecnologia pode custar aqui no Brasil. Enquanto um celular topo de linha tem o preço de um carro, muitas pessoas optam por investir em mobilidade em vez de tecnologia.

Essas escolhas vão além do simples desejo por um novo smartphone. Refletem diferentes prioridades. Enquanto alguns valorizam o status de ter o último modelo, outros preferem a segurança e a praticidade de um veículo próprio no dia a dia.