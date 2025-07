Xiaomi YU7 é lançado na China com 300 mil pedidos realizados

A Xiaomi acaba de dar um passo de destaque no mundo dos carros elétricos com o lançamento do YU7, sua nova aposta no segmento de crossovers. Desde o dia 6 de julho, as primeiras unidades começaram a ser entregues na China. O fundador da marca, Lei Jun, fez questão de estar presente na cerimônia, recebendo pessoalmente alguns dos primeiros compradores — um toque especial que certamente deixou todos animados.

Isso porque o YU7 já chegou com tudo, acumulando cerca de 300 mil reservas em apenas 72 horas após o início das vendas, que começou em 26 de junho. Para quem já pensou em comprar um, o prazo de espera está variando entre 45 e 62 semanas. Sim, você leu certo!

Os primeiros donos do YU7 precisaram deixar um sinal de 20 mil yuan (cerca de R$ 2.790) para garantir a oportunidade de ter um desse na garagem. E não é à toa que tanto sucesso: o YU7 atrai tanto aqueles que amam desempenho quanto famílias que buscam um carro prático para o dia a dia.

### Estilo e Tecnologia

Durante a cerimônia, Lei Jun não só agradeceu aos consumidores, mas também elogiou o design moderno e os recursos de segurança que tornam o YU7 tão atraente para quem tem filhos. Falando em concorrência, o BYD Seal 06 DM-i é um dos grandes nomes no mercado, então a corrida está acirrada!

O YU7 é produzido na fábrica F1 da Xiaomi em Pequim, uma unidade que também fabrica outros modelos como o SU7 e o SU7 Ultra. E olha só: uma nova fábrica, a F2, ainda vai ser inaugurada, exclusivíssima para o YU7. Quando estiver rodando, as coisas vão ficar ainda mais interessantes.

### Conforto e Desempenho

Com 4,99 metros de comprimento e um generoso entre-eixos de 3 metros, o YU7 acomoda confortavelmente até cinco pessoas. O painel é uma verdadeira obra-prima tecnológica, com uma tela de 16,1 polegadas, carregadores sem fio de 80 W e um display de 1,1 metro que fica bem na sua linha de visão. Quem dirige bastante sabe como ter essa tecnologia na palma da mão faz toda a diferença.

E quando o assunto é motor, a versão de entrada vem com tração traseira e um potente motor de 315 cv, oferecendo uma autonomia de até 830 km, perfeito para aquela viagem no fim de semana. Para quem busca ainda mais adrenalina, a versão Pro possui tração integral, 489 cv e uma autonomia de 770 km com uma bateria de 96,2 kWh. Essa é a inovação que a gente espera, não é mesmo?

### Performance de Esporte

Agora, se você é do tipo que adora acelerar, vai curtir saber que o YU7 Max é uma verdadeira máquina. Com impressionantes 681 cv e um torque de 866 Nm, ele despeja toda sua potência em apenas 3,23 segundos para chegar de 0 a 100 km/h. A autonomia dessa fera é de 760 km, alimentada por uma robusta bateria de 101,7 kWh.

Por todas essas características, fica claro que o YU7 tem tudo para se firmar como um dos queridinhos no mercado de elétricos, especialmente com a evolução constante das regras de exportação de veículos usados na China. O futuro está brilhante, e os fãs de carros elétricos provavelmente ficarão de olho no que vem por aí.