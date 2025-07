Youtuber conta experiência na Área 51 e diz ter sentido perigo

No final de maio, o youtuber espanhol Carlos Cruz partiu em uma viagem aos Estados Unidos com o objetivo de visitar a famosa Área 51, uma base militar conhecida por cercar-se de mistérios e teorias sobre extraterrestres. Carlos queria documentar sua experiência em seu canal, buscando descobrir se o local é realmente tão enigmático quanto muitos afirmam.

Antes de iniciar sua jornada, um amigo sugeriu que ele passasse por Las Vegas para obter informações sobre como chegar à área, uma vez que a localização exata da base não é facilmente encontrada nos mapas. Carlos mencionou em seu vídeo que, ao tentar traçar uma rota pelo Google Maps, o aplicativo simplesmente fechava, aumentando a sensação de mistério.

Durante a viagem em direção ao vilarejo de Rachel, no deserto de Nevada, Carlos encontrou várias placas com avisos como “uso de força letal autorizado”. Ao entrar na chamada “Rodovia Extraterrestre”, ele teve a experiência de perder completamente o sinal do celular, o que intensificou a sensação de isolamento.

Ao chegar na última cidade antes da base, Carlos tentou conversar com os moradores sobre a Área 51, mas as pessoas se mostraram relutantes em compartilhar informações. Com isso, ele seguiu em frente, pegando uma estrada de terra que leva à entrada principal do complexo militar.

Carlos destacou em seu vídeo que, ao se aproximar da entrada da base, a segurança se tornava visivelmente mais intensa. Ele explicou que o perímetro conta com sensores no solo e um patrulhamento constante. Moradores da região relataram que qualquer tentativa de aproximação costuma ser rapidamente interceptada por agentes.

Ao alcançar a entrada da base, Carlos descreveu o local como o mais enigmático dos Estados Unidos, e disse sentir que a câmera que o filmava estava o rastreando. Ele mencionou que os sistemas de vigilância são tão sofisticados que conseguem coletar informações pessoais apenas focando no rosto de alguém por alguns segundos.

Em um momento de tensão, ele relatou que um veículo não identificado estacionou próximo a ele, o que o deixou imensamente assustado, afirmando que foi o momento mais próximo que sentiu do perigo. “Nunca estive tão perto da morte”, confessou.

No final de seu vídeo, Carlos comentou sobre a fama da Área 51, que remonta à Guerra Fria, quando diversas aeronaves com formatos estranhos foram avistadas na região. Para muitos, isso reforça a ideia de que a base esconde segredos importantes, inclusive relacionados a tecnologias avançadas e à possibilidade de vida extraterrestre.