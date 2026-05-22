‘The Voice Brasil’ pode ter novo dia de exibição no SBT

A próxima temporada do reality musical “The Voice Brasil” está prestes a trazer novidades. O programa, que atualmente é exibido às segundas-feiras no SBT, deverá mudar para as quartas-feiras, com horário previsto para 22h45. Essa alteração visa aumentar a competitividade, especialmente em relação ao futebol transmitido pela Globo.

A mudança se dá porque as segundas-feiras do SBT estão ocupadas por Galvão Bueno, um nome forte nas transmissões esportivas. Embora já houvesse uma discussão interna sobre a possibilidade de exibir o programa às quartas, a concorrência com jogos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil gerou hesitação.

Além das transmissões esportivas da Globo, o novo horário do programa também terá de enfrentar a 18ª edição de “A Fazenda”, que será apresentada por Adriane Galisteu na Record.

Recentemente, o SBT e a Disney anunciaram um acordo para produzir esta nova temporada, que deverá ser gravada e exibida no segundo semestre. Uma novidade é que os episódios serão transmitidos simultaneamente na TV aberta e na plataforma de streaming Disney+. Contudo, as datas exatas ainda dependem da programação de Tiago Leifert, que deve continuar como apresentador.

Tiago Leifert também será responsável por narrar outros conteúdos no SBT, enquanto Gaby Cabrini seguirá como repórter de bastidores, ambos elogiados por seu desempenho na temporada anterior.

A direção do programa deverá continuar com J.B. de Oliveira, conhecido como Boninho, que estava à frente do formato desde a época em que “The Voice Brasil” era exibido pela Globo, entre 2012 e 2023.

A decisão de avançar com uma nova temporada foi influenciada pelo sucesso da primeira edição no SBT. Em 2025, o programa alcançou uma média de 4 pontos de audiência na Grande São Paulo, um índice que incentivou a emissora a dar continuidade ao projeto.