Ana Castela fala sobre boatos de pausa na carreira e se manifesta

Ana Castela, cantora famosa no Brasil, se manifestou sobre rumores de que estaria pensando em dar uma pausa na carreira musical. Neste último sábado, dia 5, ela usou suas redes sociais, especialmente o Instagram, para desmentir essas informações.

Os boatos surgiram a partir de uma publicação que insinuava que a artista se afastaria dos palcos por um tempo. No entanto, Ana explicou que, embora tenha diminuído o ritmo de seus compromissos profissionais, isso não significa que vai parar de cantar. A intenção dela é conseguir um tempo para descansar e cuidar de sua saúde mental e física. Ela afirmou: “Mentira, galera! Que não é fácil e que às vezes dá vontade, dá. Mas tô aqui firme e, se Deus quiser, até eu morrer. Mas pedi para diminuir alguns trabalhos que estavam demais”.

Além disso, Ana Castela fez críticas às fontes que divulgaram essas informações, sugerindo que algumas pessoas próximas a ela estavam espalhando mentiras. Ela declarou que precisa reconsiderar quem está ao seu lado, usando um tom firme em sua mensagem: “Essas fontes próximas estão mentirosas, preciso rever quem tá do meu lado. Beijos, e que venham anos e anos de carreira”.

Em relação à sua vida pessoal, a cantora também expressou saudade do seu lar no interior do Mato Grosso do Sul, especificamente de Amambai, sua cidade natal. Ana lembrou com carinho do sossego que a fazenda proporcionava, afirmando: “Mas que o sossego e paz que a fazenda me trazia não tinha igual mesmo, saudades”.

Com isso, Ana Castela reafirma seu compromisso com a música, enquanto busca um equilíbrio entre a carreira e a necessidade de descanso.