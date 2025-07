Xiaomi elogia Tesla e seu sistema de direção autônoma

Lei Jun, o CEO da Xiaomi, fez um elogio bem bacana ao sistema de direção autônoma da Tesla. Ele mandou essa lá no Weibo, logo depois que a Tesla entregou o Model Y totalmente autônomo na China. Jun comentou que a Xiaomi ainda tem muito a aprender com a gigante americana.

Essa fala veio após Tao Lin, que é vice-presidente da Tesla, divulgar que o Model Y conseguiu andar 24 km sem precisar de qualquer intervenção. E, para mostrar como eles estão na frente, o modelo atingiu até 115 km/h. O próprio Elon Musk comemorou, chamando esse momento de a primeira entrega 100% autônoma da marca.

O cenário fica ainda mais interessante com o lançamento do SUV elétrico Xiaomi SU7, que chegou ao mercado como um concorrente direto do Model Y. A estreia foi em 26 de junho, em Pequim, e a resposta foi alucinante: em menos de 18 horas, eles já tinham 240 mil pedidos com depósitos confirmados! E, na primeira hora, já eram mais de 289 mil reservas. É coisa pra caramba, né?

Apesar de estarem em lados opostos da competição, esses elogios e interações amigáveis entre CEOs são comuns no mercado chinês. Lei Jun, por exemplo, é conhecido por elogiar outras montadoras e sempre participar de eventos do setor. Ele já havia comentado positivamente sobre a tecnologia de troca de baterias da Nio e também parabenizou a Great Wall Motor pelo seu aniversário.

E o Xiaomi YU7 está chamando atenção. Recentemente, a empresa até teve que explicar alguns problemas de freio após testes. Outra novidade é o Xpeng G7, que também chegou ao mercado, deixando a competição ainda mais acirrada.

Na China, o Tesla Model Y continua reinando como um dos carros mais populares. Só em 2024, foram 480.309 unidades entregues, representando 74,6% das vendas da Tesla no país. Isso tudo, mesmo com a forte concorrência de marcas como BYD, Zeekr e Xpeng.

Essa relação de respeito entre os líderes, mesmo sendo competidores, ajuda a manter o setor automotivo chinês vibrante e interessante, misturando rivalidade com colaboração. Para completar, a Tesla está ativando seus Superchargers V4 na China, o que deve dar um empurrãozinho nas vendas. E a Nissan N7 também está ganhando espaço nesse mercado de carros elétricos.