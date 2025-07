Embraer fecha contrato de venda de 55 aviões para a SAS

A Embraer, uma das principais fabricantes de aeronaves do Brasil, anunciou um importante acordo com a companhia aérea dinamarquesa SAS. A negociação, feita pública na terça-feira (1º), envolve a venda de até 55 aeronaves do modelo E195-E2. O contrato inclui a compra de 45 aeronaves com a opção de mais 10, conforme informou o presidente-executivo da SAS, Anko van der Werff, durante uma entrevista em Copenhague.

O E195-E2 é uma aeronave de corredor único que pode transportar até 146 passageiros, sendo uma escolha popular entre as companhias aéreas que buscam eficiência e conforto.

Este acordo acontece em um momento de recuperação para a Embraer, após um contratempo em junho, quando a Airbus venceu uma concorrência e garantiu a venda de 40 jatos A220 para a companhia aérea polonesa LOT. No mês anterior a este novo contrato, a Embraer também anunciou vendas para a companhia SkyWest e para os governos da Lituânia e de Portugal.

Além disso, a Embraer realizou a entrega de quatro aviões Super Tucano ao governo do Paraguai na segunda-feira (30). Esses aviões foram adquiridos para ajudar no combate ao crime organizado e ao narcotráfico na região. O total da compra foi de seis aeronaves, que custaram US$ 105 milhões, equivalentes a aproximadamente R$ 573 milhões.

Durante a cerimônia de entrega, o presidente do Paraguai, Santiago Peña, ressaltou a necessidade de reforçar a segurança no país, que enfrenta perigos como o crime organizado e o narcotráfico. Ele destacou que por muito tempo o território esteve sem a devida proteção. O comandante da Força Aérea do Paraguai, Julio Fullaondo, afirmou que o país era o único na região sem controle adequado do espaço aéreo.

As organizações criminosas brasileiras, como o Primeiro Comando da Capital (PCC), atuam na região, especialmente na tríplice fronteira com o Brasil e a Argentina. Os Super Tucano A-29, que são aeronaves de ataque, são equipados para transportar mísseis ar-ar e metralhadoras. O especialista e historiador Antonio Sapienza declarou que esses aviões são considerados os melhores do mundo em sua categoria.

Peña também mencionou que, com a entrada em operação dos novos aviões, a Força Aérea do Paraguai terá condições de interceptar várias pequenas aeronaves que entram no território paraguaio, muitas vezes como uma escala antes de seguirem para o Brasil, Argentina e Europa. Essa estratégia visa aumentar a segurança e combater a criminalidade na região.