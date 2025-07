VW Virtus atinge melhor desempenho desde 2019

O mercado de sedãs no Brasil está vivendo um momento complicado. Após uma leve recuperação em maio, as vendas despencaram novamente em junho. Esses carros responsáveis por 9,7% dos 202.164 veículos emplacados no país, totalizaram apenas 19.572 unidades — uma queda de 25% em relação ao mesmo mês do ano passado e 13% a menos do que em maio.

Dentre os sedãs mais vendidos, o Volkswagen Virtus se destacou, vendendo 3.719 unidades. Isso representa um aumento de 45% em comparação ao mesmo mês do ano passado, e ele acabou se tornando o líder de vendas pela segunda vez este ano. O Onix, da Chevrolet, ficou em segundo lugar, mas suas vendas caíram quase 47% em relação ao ano passado, totalizando 3.494 unidades.

O Hyundai HB20S, que era o favorito anteriormente, caiu para a terceira posição com apenas 2.241 unidades. O Fiat Cronos, por sua vez, tem enfrentado dificuldades, permanecendo abaixo das 3.000 unidades em emplacamentos nos últimos cinco meses, contabilizando 1.919 unidades. O Honda City aparece em quinto lugar, com uma pequena alta de 8% em relação ao ano passado, somando 1.453 vendas. E olha que o Nissan Versa, que também estava lutando para se destacar, deu um salto de quase 70% nas últimas semanas, chegando a 949 unidades.

Sedãs Compactos

Se formos analisar as vendas de sedãs compactos, a tabela muda um pouco:

VW Virtus: 3.719 unidades Chevrolet Onix Plus: 3.494 unidades Hyundai HB20S: 2.241 unidades Fiat Cronos: 1.919 unidades Honda City: 1.453 unidades Nissan Versa: 949 unidades

Essas vendas trazem à tona o que muitos motoristas já percebem: a competitividade nesse segmento é intensa e as marcas estão sempre tentando inovar para conquistar mais consumidores.

Sedãs Médios

Em relação aos sedãs médios, o Toyota Corolla ainda mantinha sua sólida liderança, apesar de notar uma leve queda em seus números, ficando com 3.004 em junho. O BYD King, que começou a chamar atenção, emplacou 797 unidades, enquanto o Nissan Sentra ficou em terceiro com 524. O Caoa Chery Arrizo 6 teve um desempenho interessante ao atingir 269 unidades, fazendo seu melhor mês desde janeiro de 2022. Já o chinês GAC Aion S teve uma estreia discreta, com apenas duas unidades emplacadas.

Sedãs Médios Premium

Entrando no universo dos sedãs médios premium, o BMW Série 3 continua em alta, alcançando 351 vendas e ficando à frente do BYD Seal com 322. Em uma observação interessante, o Mercedes-Benz Classe C teve uma evolução notável, com vendas 83% maiores que o ano passado.

Sedãs Grandes e Premium

Nos sedãs grandes, o Porsche Panamera se destacou mais uma vez, emplacando 30 unidades, quase o dobro do BMW Série 5. O Lexus ES e o Porsche Taycan foram os outros modelos na disputa, mas o Taycan vem enfrentando desafios e aparece como um dos menos vendidos.

Esses números pintam um quadro dinâmico do mercado automotivo brasileiro, onde cada modelo tenta se destacar e conquistar seu lugar ao sol. Com tantas opções disponíveis, o motorista pode sempre encontrar algo que combine com sua personalidade e necessidades na hora de escolher um carro.