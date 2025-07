Pergunta desafiadora do Passa ou Repassa surpreende Celso Portiolli

No último domingo (13), o apresentador Celso Portiolli teve uma surpresa durante o quadro “Passa ou Repassa”, exibido no programa Domingo Legal. Ele fez uma pergunta sobre o atentado de 11 de setembro de 2001, questionando os participantes sobre qual torre do World Trade Center havia desmoronado sem ser atingida por um avião. Nenhum dos participantes soube responder corretamente, e Portiolli ficou chocado com a descoberta de que o complexo tinha, na verdade, sete torres.

Os participantes se dividiram em duas equipes. No time azul estavam os cantores Danilo & Davi e a influenciadora Moranguinho. No time amarelo, participaram o cantor Naldo Benny, a atriz Carol Bresolin e o influenciador Marcelo Mesquita.

Ao fazer a pergunta sobre a “terceira torre” que desabou, Portiolli deixou os competidores intrigados. Naldo Benny até mencionou que acreditava saber a resposta, mas decidiu não arriscar. Ele receava que a questão fosse uma pegadinha, pois acreditava que não existia uma terceira torre. Após as duas equipes se abstiverem de responder, o apresentador revelou que a resposta correta era a “Torre 7”, que tinha 47 andares e desmoronou devido a incêndios gerados pelos destroços da Torre 1, que foi atingida por um avião.

Essa informação pegou Portiolli de surpresa, que confessou não saber da existência de sete torres naquele complexo, apenas das duas principais.

O apresentador também fez alusão a um meme que circula na internet, que o associa de forma engraçada ao ataque terrorista às torres gêmeas. Apesar de a origem do meme ser indefinida e sem fundamento, ele já se tornou uma piada entre internautas. Nos últimos anos, várias montagens dele em situações curiosas têm sido compartilhadas.

Portiolli já declarou várias vezes que não tem nenhuma relação com os eventos de 11 de setembro e, com bom humor, reafirmou sua inocência no programa: “Vamos parar de falar de mim, sou inocente, não tenho nada a ver com essa história”, disse ele, rindo da situação.