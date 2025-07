VW Tiguan começa fase de testes no Brasil

Vimos recentemente o novo Tiguan circulando pelas ruas do Brasil, e é difícil não ficar animado com isso! Este SUV sempre foi popular entre os amantes de carros, e agora, com essa nova geração, promete trazer um visual atualizado que já aparece em alguns modelos da Volkswagen, como o Tera. O Tiguan deve voltar ao formato de cinco lugares, o que pode agradar muitos consumidores que preferem um SUV mais compacto.

Falar em dimensões, o modelo atual já mede 4.551 mm de comprimento e 1.640 mm de altura, mantendo um entre-eixos de 2.681 mm. E quem gosta de espaço para bagagem vai adorar o porta-malas de 648 litros! Isso é ótimo para as viagens em família ou para aquele final de semana em que você precisa carregar tudo e mais um pouco.

### O que esperar do novo Tiguan?

Visualmente, o novo Tiguan traz uma frente mais imponente, com uma grade inferior bem marcante. As lanternas dianteiras receberam um upgrade, com emblemas iluminados que dão um toque de modernidade. Na parte traseira, as lanternas em LED se estendem por toda a tampa do porta-malas e, acredite, o emblema da Volkswagen também se ilumina em vermelho — um detalhe bem interessante!

Por dentro, a tecnologia está no centro das atenções. A tela da central multimídia pode variar entre 12,9 e 15 polegadas, dependendo da versão. Imagina só ter uma tela enorme aí na sua frente, facilitando a navegação e o acesso às suas músicas favoritas! O painel de instrumentos também é moderníssimo, com um display de 10,25 polegadas. No túnel central, você encontrará placas para carregamento por indução e entradas USB-C, porque a gente sabe como essa tecnologia é prática.

Outra inovação é um rotor multifuncional: ele não apenas controla o volume do som, mas também permite ajustar os modos de condução e a iluminação interna, com até 30 opções de cores. É a oportunidade perfeita para criar um ambiente mais relaxante nas suas viagens.

### Motorização e performance

Sobre o que está “debaixo do capô”, o Tiguan deve trazer opções de motores a combustão. Nos EUA, ele vem equipado com um motor 2.0 turbo a gasolina que entrega 204 cv, sempre associado a um câmbio automático de 8 marchas. Ele pode ter tração dianteira ou integral, o que é ótimo para quem enfrenta diferentes tipos de estrada. No mercado mexicano, há também a opção de um motor 1.4 TSI, que pode ser uma boa pedida para quem busca economia de combustível.

### Chegada ao Brasil

E quando será que poderemos ver esse modelo nas concessionárias brasileiras? Estima-se que ele chegue logo após o lançamento de outros tão esperados, como o Golf GTI e o Jetta GLI. Atualmente, o Tiguan da geração anterior, na versão Allspace R-Line 2.0 300TSI, ainda está disponível, começando a partir de R$ 303.990. Enquanto isso, a expectativa só aumenta entre os apaixonados por carros.

Não posso deixar de comentar: se você já passou por um trânsito intenso, sabe que um câmbio inteligente faz toda a diferença. Então, vamos aguardar ansiosos essas novidades nas ruas!