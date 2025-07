Guiomar toma atitude surpreendente após influência de Alexandre em ‘A Viagem’

Espírito de Alexandre atormenta Guiomar em ‘A Viagem’, novela em reprise

Na novela "A Viagem", que está sendo exibida pelo programa "Vale a Pena Ver de Novo", a personagem Guiomar, interpretada por Laura Cardoso, começa a agir de maneira estranha e preocupante devido à influência do espírito de Alexandre, vivido por Guilherme Fontes. Essa situação gera bastante preocupação entre seus familiares e amigos.

Nos próximos episódios, Guiomar decide passar um tempo na casa de sua filha Andrezza, interpretada por Thais de Campos, e de seu genro Raul, vivido por Miguel Falabella. No entanto, ao retornar para sua fazenda, sua atitude muda. Ela demonstra uma aversão repentina por Raul, o que deixa todos na família perplexos.

Um momento marcante ocorre quando Guiomar para diante de uma árvore antiga na entrada da propriedade. Durante a cena, ela se abre para Julião, o funcionário da família, interpretado por Gésio Amadeu. Guiomar revela que seu falecido marido costumava dizer que a força da casa vinha daquela árvore. "Agora eu sinto que a minha força também vem desta árvore", diz ela. Após esse desabafo, o espírito de Alexandre aparece sentado em um dos galhos da árvore, intensificando o mistério e o temor na trama.

Mauro e seu segredo obscuro

Outro personagem importante na novela é Mauro, vivido por Eduardo Galvão, que guarda um segredo perturbador. No início, é mostrado que ele está em um romance com Lisa. No entanto, coisas sombrias do passado de Mauro vêm à tona.

Carmem, interpretada por Suzy Rêgo, descobre a verdade sobre Mauro e sente a necessidade de alertar Lisa sobre seu novo parceiro. Em uma conversa tensa, ela revela um incidente passado em que Mauro gravou um momento íntimo com ela sem seu consentimento e usou o vídeo como forma de chantagem. "Ele acabou com a minha vida. Pior que ele não tem a menor criatividade… fez igualzinho comigo: me convidou para ouvir música na casa dele e filmou tudo! Ele mostrou tudo para os amiguinhos dele. Lisa, que vergonha! Olha, se prepara… é isso que ele está querendo fazer com você", adverte Carmem.

Esses enredos revelam os desafios emocionais e as tensões que os personagens enfrentam, mantendo os espectadores envolvidos na trama intrigante da novela.