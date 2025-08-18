Mundo Automotivo

VW testa nova picape disfarçada de Tiguan

Diego Marques
1 minuto de leitura
inédita picape da VW continua em testes com disfarce de Tiguan

Confirmada durante a celebração das 500 mil unidades do SUV T-Cross, a Volkswagen está prestes a lançar sua tão aguardada picape intermediária. Olha só essa imagem de um Tiguan, que é uma das mulas do novo modelo. Ele tem uma altura do solo maior e está levemente esticado, um indicativo claro do que vem por aí!

Dá para perceber que o protótipo flagrado nas imediações da fábrica em São Bernardo do Campo (SP) provavelmente conta com uma suspensão traseira do tipo eixo rígido, bem diferente daquelas molas helicoidais usadas na Saveiro. É uma escolha que, apesar de oferecer menos conforto comparado às concorrentes, como a Fiat Toro, traz uma robustez extra e melhora a capacidade de carga. Isso é interessante, né? Quem já passou por um trecho irregular sabe que um carro bem firme faz toda a diferença.

Essa nova picape, que já passou por testes em uma carroceria de Virtus, agora está usando o Tiguan para experimentar a plataforma MQB Hybrid. Essa plataforma vai incorporar melhorias significativas, o que é ótimo para nós, que buscamos mais potência e eficiência. As chamadas “mulas de testes” já mostram partes essenciais como suspensão e motorização, mesmo que a carroceria final ainda não esteja pronta.

Na apresentação dos planos para a planta de São José dos Pinhais, a VW destacou a novidade dessa plataforma que não só promete eletrificação mas também inovações em sistemas de assistência ao condutor. E vamos falar a verdade: quem já pegou um trânsito complicado sabe como esses recursos são valiosos na prática.

Um dos pontos que limita a MQB-A0 é seu tamanho, que foi projetado para veículos compactos. Com a chegada da MQB Hybrid, a VW poderá criar modelos maiores, como essa nova picape. Isso é um baita avanço! O fato de a produção ocorrer em uma planta que já fabricou carros como o Golf MK7 e modelos da Audi é um indicativo de que estão bem preparados para essa nova fase.

E você, já está animado com o que vem por aí? Essa picape promete ser uma baita opção no mercado, trazendo inovação e robustez para encarar qualquer desafio.

