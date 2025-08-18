Sean Kingston é condenado a 3 anos e meio de prisão

O rapper americano Sean Kingston, famoso pela música “Beautiful Girls”, e sua mãe, Janice Turner, se meteram em encrenca com a justiça dos Estados Unidos. Eles foram condenados por um esquema de fraude eletrônica que ultrapassou a marca de US$ 1 milhão.

Sexta-feira passada, dia 15, foi o dia do veredito, que aconteceu no sul da Flórida. Como resultado, Kingston vai passar três anos e meio na prisão federal, enquanto sua mãe recebeu uma pena de cinco anos de reclusão.

Como funcionava o esquema?

O golpe era bem ardiloso. Eles enviavam recibos falsos de transferência para ludibriar vendedores de itens de luxo. Com a fama de Kingston, eles convenciam os comerciantes a aceitarem esses recibos como forma de pagamento por produtos caros.

Entre as aquisições estavam um Cadillac blindado e televisores enormes. Com essa tática, conseguiram acumular mais de US$ 1 milhão em mercadorias sem pagar nada por elas.

Questões legais e sentença

Os promotores estavam a fim de uma pena mais pesada devido ao grande impacto econômico do crime. O que eles fizeram afetou muitas pessoas, e, claro, o valor envolvido não podia ser ignorado.

Os advogados de Kingston até pediram que ele cumprisse a pena em casa, argumentando que se tratava de um crime sem violência. Mas o pedido foi negado, e ele foi levado sob custódia na mesma hora. Além disso, Kingston vai ter que seguir algumas regras durante a liberdade condicional, como não usar substâncias ilegais e fazer testes de DNA quando solicitado.

Reembolso às vítimas

Mesmo após a sentença, Kingston não ficou parado. Ele deu início a um processo para reembolsar as vítimas do golpe, utilizando os lucros de suas músicas para ajudar a cobrir as perdas.

Esse reembolso é não só uma exigência legal, mas também uma tentativa de melhorar sua imagem diante do público e da indústria musical. Agora, com todos os recursos esgotados, o foco dele é cumprir a pena e tentar reparar os danos causados a quem foi prejudicado.