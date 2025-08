VW Tera, lançado em maio, tem reajuste e chega a R$ 141 mil

Lançado recentemente, o Volkswagen Tera, um SUV que promete ser uma boa opção no mercado, acaba de sofrer seu primeiro reajuste. Todas as versões do carro aumentaram R$ 1.900, começando a tabela em R$ 105.890 na versão 1.0 MPI e indo até R$ 141.890 na High TSI. Os novos preços já estão disponíveis no site da Volkswagen.

Esse aumento é curioso, especialmente agora que várias montadoras estão reduzindo preços ou fazendo promoções, graças aos incentivos do IPI Verde e do novo programa Carro Sustentável. Enquanto isso, o Tera parece estar seguindo um caminho diferente. Para você ter uma ideia, a Volkswagen já anunciou cortes em outros modelos, como Polo, Virtus, Nivus e T-Cross, mas o Tera ficou de fora dessa.

A diferença de preço em relação ao concorrente direto, o Fiat Pulse, também aumentou. Com a nova versão do Pulse saindo por R$ 98.990, o Tera agora passa a custar R$ 6.900 a mais. Quando olhamos para a versão 170 TSI manual, que agora está tabelada em R$ 118.890, ela também ultrapassa o Renault Kardian Evolution 1.0 Turbo manual, que sai por R$ 112.690, com uma diferença de R$ 6.200.

### Equipamentos e Segurança

Falando em tecnologia e segurança, o Tera é bem equipado. Ele vem com alerta de colisão e frenagem automática em todas as versões, até na MPI manual. A central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas e o painel digital de 8 polegadas aparecem até na versão Comfort, enquanto a High recebe um display um pouco maior, de 10,25 polegadas. Um detalhe a ser notado é que o pacote visual Outfit não está mais disponível como The Town Edition.

### Motorização

Sobre a motorização, o Tera oferece quatro versões com duas opções de motor. A 1.0 MPI tem um motor aspirado de três cilindros que gera 77/84 cv e 9,4/10,3 kgfm de torque, trabalhando exclusivamente com câmbio manual de 5 marchas. Já a versão 170 TSI manual conta com um motor turbo, entregando 109/116 cv e 16,8 kgfm. Para quem prefere um pouco mais de conforto ao dirigir, a partir da versão Comfort TSI, ele vem com um câmbio automático Aisin de seis marchas, que se mantém na versão High.

### Dimensões e Design

Produzido em Taubaté (SP), o Tera se posiciona entre o Polo e os SUVs Nivus e T-Cross. Suas medidas são bem interessantes: 4.151 mm de comprimento e entre-eixos de 2.566 mm (que é o mesmo do Polo e Nivus), 1.504 mm de altura e 1.777 mm de largura, sem contar os retrovisores. O porta-malas oferece capacidade para 350 litros, o que é bem prático para quem gosta de viajar ou fazer compras.

No dia a dia, andar com um carro desse porte é tranquilo, principalmente em rodovias onde a estabilidade faz a diferença. E quem já teve a chance de rodar em estradas abertas sabe como uma boa motorização faz seu papel.