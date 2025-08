Concursos abertos para advogados em conselhos regionais

Oportunidades para Advogados no Serviço Público: Salários e Inscrições em Concursos

Advogados que buscam oportunidades no serviço público têm diversas seleções abertas em Conselhos Regionais de diferentes estados. Os editais trazem vagas imediatas e formação de cadastro reserva, com salários que podem ultrapassar R$ 9 mil, além de oferecer diversos benefícios.

Aqui estão os principais concursos abertos para advogados:

1. Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM DF)

Vagas : 2 + Cadastro Reserva

: 2 + Cadastro Reserva Salário : R$ 8.000,00

: R$ 8.000,00 Inscrições : de 22 de julho a 1 de setembro de 2025

: de 22 de julho a 1 de setembro de 2025 Provas : 28 de setembro de 2025

: 28 de setembro de 2025 Banca Organizadora: IBEST

As inscrições já estão abertas, e as provas serão realizadas no final de setembro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

2. Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM ES)

Vagas : 30 Cadastro Reserva

: 30 Cadastro Reserva Salário : R$ 7.982,23 + benefícios

: R$ 7.982,23 + benefícios Inscrições : até 25 de agosto de 2025

: até 25 de agosto de 2025 Provas : 21 de setembro de 2025

: 21 de setembro de 2025 Banca Organizadora: Instituto Quadrix

Esse concurso oferece 30 vagas para cadastro reserva e será realizado em Vitória/ES com provas objetivas e discursivas.

3. Conselho Regional de Psicologia – 16ª Região (CRP 16 ES)

Vagas : 1 + 39 Cadastro Reserva

: 1 + 39 Cadastro Reserva Salário : R$ 5.471,20 + benefícios

: R$ 5.471,20 + benefícios Inscrições : de 7 de julho a 18 de agosto de 2025

: de 7 de julho a 18 de agosto de 2025 Provas : 28 de setembro de 2025

: 28 de setembro de 2025 Banca Organizadora: Instituto Quadrix

O certame requer diploma de Direito e registro ativo na OAB. A taxa de inscrição é de R$ 63,00.

4. Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP)

Vagas : 1

: 1 Salário : R$ 9.453,19 + benefícios

: R$ 9.453,19 + benefícios Inscrições : de 1º de julho a 6 de agosto de 2025

: de 1º de julho a 6 de agosto de 2025 Provas : 14 de setembro de 2025

: 14 de setembro de 2025 Banca Organizadora: Instituto Quadrix

Essa posição, localizada em São Paulo/SP, tem uma carga horária de 30 horas semanais e oferece um dos maiores salários entre os concursos abertos.

5. Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO SP)

Vagas : 2 + Cadastro Reserva

: 2 + Cadastro Reserva Salário : R$ 8.279,18 + benefícios

: R$ 8.279,18 + benefícios Inscrições : de 25 de junho a 6 de agosto de 2025

: de 25 de junho a 6 de agosto de 2025 Provas : 21 de setembro de 2025

: 21 de setembro de 2025 Banca Organizadora: Instituto Quadrix

A taxa de inscrição para este concurso é de R$ 100,00 e abrange vagas para Advogado/Procurador Jurídico.

Os interessados em participar devem ficar atentos aos prazos e requisitos especificados em cada edital, como a formação em Direito e o registro na OAB. Todos os concursos contarão com provas objetivas e discursivas, que são eliminatórias e classificatórias.