VW Tera alcança o top 10 em seu primeiro mês de vendas

Com 56.485 SUVs e crossovers compactos emplacados em junho, esses veículos representaram cerca de 27,9% do total de 202.164 carros registrados no Brasil. Uma comparação com junho do ano passado mostra que houve um crescimento de mais de 12,4%, e mesmo em relação a maio, a alta foi de 4,4%. Afinal, quem não gosta de ver um SUV confortável passando, não é mesmo?

Falando em campeões de vendas, o VW T-Cross segue firme na liderança, com 8.629 unidades em junho, um aumento super animador de mais de 45% em relação ao ano passado. Ele abriu uma boa vantagem sobre o concorrente mais próximo, que é o Hyundai Creta. E por falar no Creta, ele também teve um bom desempenho nesse mês, com 6.415 emplacamentos, superando o Honda HR-V, que ficou com 6.179. O HR-V tinha sido o vice-líder nos três meses anteriores e, pelo menos por agora, parece que não conseguiu manter a mesma força.

Na disputa pela quarta posição, a briga foi acirradíssima entre o Chevrolet Tracker e o Fiat Fastback, que terminou com uma vantagem apertada de apenas 63 unidades (4.993 a 4.930). O VW Nivus não ficou muito atrás, com 4.731 emplacamentos. O Fiat Pulse também está mostrando sua força, alcançando 3.823, seu melhor número em 2025. E é bom lembrar que, quem já pegou um trânsito pesado, sabe como um SUV pode fazer toda a diferença com seu espaço interno.

Seguindo na lista, o Jeep Renegade e o Nissan Kicks tiveram quedas significativas, com números abaixo de 3.500. Em seu primeiro mês completo de vendas, o VW Tera já entrou no top 10 com 2.555 unidades, abrindo caminho na concorrência. O Renault Kardian, por outro lado, teve desempenho bem baixo, vendendo apenas 1.240 unidades.

Esses números nos mostram que a competição é intensa e dinâmica. Cada modelo traz um pouquinho de suas características e estilo, e os motoristas estão sempre em busca daquele que melhor se encaixa no seu dia a dia. Afinal, quando se trata de escolher o carro perfeito, o importante é o que faz mais sentido para cada um de nós.