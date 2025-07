Cinco dicas para cortar cebola sem chorar

Cortar cebolas é algo bem comum na cozinha, mas quem nunca ficou com os olhos lacrimejando, não é mesmo? Isso acontece por conta da liberação de alguns compostos que ficam na cebola. Quando você corta, as células se rompem e, adivinha? Um gás irritante é liberado, e ele acaba afetando nossos olhos, fazendo com que chorem.

O que ocorre é que esse gás, ao entrar em contato com a umidade dos olhos, se transforma em ácido, e isso é o que causa o desconforto. Para muitos, essa reação é bem chatinha, mas existem algumas técnicas que podem ajudar a evitar essa situação!

Resfriamento da cebola

Uma dica prática é resfriar a cebola antes de cortá-la. Coloque a cebola na geladeira ou em um bowl com água gelada por cerca de 20 minutos. Essa simples estratégia torna os compostos que provocam o lacrimejamento menos voláteis, ou seja, eles não vão irritar tanto os seus olhos. E não se preocupe! Isso não muda o sabor da cebola e pode facilmente ser feito na hora de preparar suas receitas.

Ambiente ventilado

Outra ideia inteligente é cortar as cebolas em um local bem ventilado. Um ventilador direcionado pode fazer a diferença, já que ajuda a dispersar os vapores que estão no ar. Assim, eles não ficam concentrados nos seus olhos. Essa mudança simples no seu espaço de trabalho pode deixar a experiência muito mais tranquila.

Proteção física e faca afiada

Usar óculos de proteção pode parecer um pouco exagerado, mas muita gente acaba achando essa solução prática. Eles formam uma barreira que impede que os compostos irritantes entrem em contato com os olhos. Vale a pena tentar!

Outra dica importante é sempre usar uma faca bem afiada. Facas capazes de cortar a cebola com eficiência liberam menos do gás que causa o lacrimejamento. Quando você usa uma faca cegas, precisa aplicar mais força, o que acaba rompendo mais células e liberando mais compostos irritantes.

Técnicas de corte

A forma como você corta a cebola também pode ajudar. Começar cortando pelas extremidades e seguindo o sentido das fibras reduz o rompimento das células que liberam os gases. Assim, você não só minimiza a irritação, mas também mantém melhor a textura e o sabor da cebola.

Experimentar essas técnicas pode deixar a tarefa de cortar cebolas muito mais fácil e até divertida. Embora não haja uma solução perfeita que funcione para todo mundo, testar diferentes abordagens pode te ajudar a descobrir a que melhor se adapta a você.