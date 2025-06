VW Tera 2026 é destaque em séries populares da Netflix

O novo VW Tera chegou com força total e a Volkswagen não economizou na estreia de seu SUV. Para marcar esse momento, o Tera vai aparecer em cinco produções da Netflix, incluindo sucessos como La Casa de Papel, Wandinha, Cobra Kai, The Witcher e o filme Persuasão. A campanha começa em junho e promete ser vista na TV aberta, em plataformas digitais e nas telinhas do streaming.

O objetivo? Fazer do Tera um verdadeiro protagonista, com uma chamada que promete: “Só pela chegada você já reconhece um ícone. Chegou o Volkswagen Tera. O novo ícone para sua nova era”. Essa estreia é mais um passo da VW para reforçar o peso do modelo em sua linha de carros.

A galera da Netflix trabalhou duro para que o Tera se encaixasse naturalmente nas histórias das séries e filmes, criando uma conexão legal com os fãs. O interessante é que a campanha foi pensada com a ajuda de equipes internacionais, respeitando a essência de cada narrativa e mostrando que a Volkswagen quer estar presente nas maiores tendências culturais. E olha, essa não é a primeira vez que um carro da marca brilha na tela; o Fusca e o Gol já tiveram seus momentos de glória também!

Como é o VW Tera

Agora, vamos falar um pouco do que esperar desse novo SUV. Produzido em Taubaté (SP), o Tera se posiciona entre o Polo e os SUVs compactos da marca. Com 4,15 metros de comprimento e 2,56 m de entre-eixos, ele oferece um porta-malas com capacidade para 350 litros, o que é ótimo para quem costuma rodar com a família e bagagens. Os preços variam de R$ 103.990 a R$ 139.990. Para os mais exigentes, a versão topo de linha pode ser equipada com o pacote Outfit e a série especial The Town.

Na parte de motorização, o Tera oferece opções interessantes. A versão MPI vem com um motor 1.0 aspirado de 3 cilindros, entregando entre 77 a 84 cv e torque de 9,4 a 10,3 kgfm, sempre com câmbio manual de 5 marchas. Se você está buscando mais potência, o Tera TSI é a escolha. Ele tem um motor 170 TSI que gera até 116 cv e torque de 16,8 kgfm, disponível com câmbio manual ou automático de 6 marchas, dependendo da versão.

Se você é do tipo que aprecia uma boa dirigibilidade, vai notar como uma transmissão mais esperta faz toda a diferença em situações do dia a dia. Ah, e com o Tera, você pode ficar tranquilo, pois ele promete enfrentar bem as estradas e qualquer aventura que você colocar na agenda.