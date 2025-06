Nova ferramenta do CadÚnico facilita cadastro em Campina Grande

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas), irá implementar um novo sistema de agendamento chamado AgendaCad a partir da primeira quinzena de agosto de 2025. Essa ferramenta, que estará disponível 24 horas, é destinada a usuários do Cadastro Único, facilitando o agendamento de serviços na unidade.

Atualmente, os agendamentos são realizados pelos números de telefone (83) 9 9103.5625, 9 9406.0221 e 9 9139.5131, disponíveis das 8h às 12h e das 13h às 17h. A ideia do novo sistema é melhorar essa experiência, já que a demanda é muito alta. Em um dia típico, cerca de 250 pessoas utilizam os serviços, totalizando aproximadamente 1.250 atendimentos por semana.

Na manhã do dia 27 de junho, a coordenadora do CadÚnico, Tatiana Lima, apresentou a nova plataforma ao secretário da Semas, Fábio Thoma, e ao assessor jurídico da pasta, Paulineto Sarmento, durante uma confraternização junina. O gerente de Tecnologia da Informação (TI), Écio Júnior, que foi o responsável pelo desenvolvimento da plataforma em apenas 60 dias, destacou a importância de tornar o agendamento mais ágil e eficiente.

Para usar a AgendaCad, o usuário deverá acessar o site www.agcad.com.br. O processo começa com o login, que pode ser feito usando o e-mail do Google ou do Facebook. Depois, é necessário preencher um cadastro simples, informando nome, telefone e e-mail. Em seguida, o sistema apresentará as opções de horários disponíveis para agendamento. O usuário receberá um número de protocolo por e-mail, detalhando os documentos necessários e orientações gerais para o atendimento.

Ao chegar ao CadÚnico, o usuário será identificado por um QR Code, que comprova que ele agendou seu horário online. Essa inovação tem como objetivo permitir que os usuários realizem o processo de agendamento com mais conforto, sem a necessidade de esperar na linha telefônica.

Tatiana Lima enfatizou que o novo sistema não eliminará o agendamento por telefone, mas deve ajudar a reduzir a sobrecarga nas linhas. O secretário Fábio Thoma celebrou a iniciativa, ressaltando que toda melhoria no atendimento aos milhares de usuários do Cadastro Único é muito bem-vinda.

Com a implementação do AgendaCad, a expectativa é que a rotina de atendimentos se torne mais organizada e que os usuários tenham uma experiência mais tranquila ao acessar os serviços da Prefeitura.