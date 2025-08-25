VW SP2 customizado irá competir em evento internacional

Há algum tempo, a Hot Wheels escolhe um carro modificado para ser transformado em miniatura em uma competição internacional chamada Hot Wheels Legends. E, por mais um ano, o Brasil teve a chance de brilhar. O destaque da edição de 2025 foi um VW SP2 1974, um verdadeiro ícone da nossa história automotiva, que foi preparado com muito carinho para as competições, mantendo seu charme original.

Esse VW SP2 pertence ao Thiago Marco e foi customizado pelo talentoso Orlando Cunha, da Star Boxer, em Sorocaba (SP). Agora, nosso esportivo nacional vai encarar a competição com representantes do Chile, Colômbia, Peru e México. Os vencedores de cada país se juntam para definir quem vai para a grande final global. O grande campeão, que será escolhido em novembro, vai ganhar o direito de ter seu carro eternizado em miniatura, o que é uma baita conquista.

No evento, a diversidade de carros customizados impressionou. Tinham Hot Rods, carros de drift, um VW Gol feito para arrancadas, buggies potentes com motores de até 600 cv, e até caminhões com motor V12 biturbo diesel. E, claro, muita criatividade nacional, como uma Caravan inspirada no filme Caça Fantasmas que chamou a atenção da galera.

O VW SP2 é uma joia brasileira que conquistou corações mundialmente. Produzido entre 1972 e 1975, ele se destacou com a base da Variant e um design todo nosso. Na época, era um dos poucos esportivos disponíveis no Brasil e trazia um motor boxer refrigerado a ar, 1.7, com 65 cv. Hoje, é venerado como um dos carros mais bonitos já feitos por aqui, sendo parte de coleções renomadas no exterior e alcançando altos preços em leilões.

A cada evento como esse, fica claro que o amor pelos carros customizados é um verdadeiro reflexo da paixão brasileira. Cada detalhe, cada motor modificado, é uma forma de expressão que liga pessoas através do universo automotivo. Pode contar que, ao dirigir um desses clássicos, a sensação é única e cheia de histórias para contar.