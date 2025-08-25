Sintoma de açúcar alto no sangue frequentemente ignorado

Embora seja mais comum em pessoas com diabetes, a hiperglicemia — que é o aumento do açúcar no sangue — pode surgir em diversas situações, como o sedentarismo, a desidratação e o uso de certos medicamentos.

Vale lembrar que essa condição pode trazer uma série de sintomas, muitos dos quais acabam sendo ignorados devido à sua "normalidade". Um exemplo disso são as dores de cabeça, que podem ser provocadas por estresse, cansaço, alimentação inadequada, falta de sono, desidratação ou até mudanças hormonais.

Quando as dores de cabeça aparecem junto a outros sinais de hiperglicemia, é importante ficar atento e buscar maneiras de controlar os níveis de açúcar no sangue. Isso porque os sintomas costumam aparecer só quando a glicose já está bem alta, então agir rapidamente é essencial.

Sintomas da hiperglicemia: como perceber que o açúcar no sangue está alto?

Além das dores de cabeça, há vários sintomas que podem indicar que os níveis de açúcar estão elevados. Alguns deles incluem:

Vontade frequente de urinar

Sede intensa e boca seca

Fadiga e fraqueza

Visão embaçada

Dormência e câimbras

Perda de peso inexplicável

Confusão mental

Infecções frequentes

Todos esses sinais podem ser cruciais para identificar a hiperglicemia e, assim, evitar complicações.

Como controlar os níveis de açúcar no sangue?

Se você perceber que a glicose está alta, seja através de um exame de glicemia em jejum ou um teste capilar, o ideal é procurar um médico para avaliar se é necessário o uso de medicamentos para controlar a situação.

Além disso, é fundamental manter ou adotar um estilo de vida saudável. Isso envolve não só fazer exercícios regularmente, mas também ter atenção à alimentação. Evitar alimentos ricos em açúcar e gordura, como refrigerantes e frituras, faz toda a diferença.

Outra dica valiosa é garantir uma boa hidratação, controlar o estresse e, se necessário, buscar a perda de peso em casos de sobrepeso. Essas mudanças podem ajudar a manter os níveis de açúcar sob controle e garantir um bem-estar geral.