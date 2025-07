VW Polo se destaca com crescimento em vendas em junho

O mercado de hatches sofreu uma queda no último mês do semestre, de acordo com dados da Fenabrave. Junho registrou um total de 51.201 emplacamentos, quase 12% a menos do que no mesmo mês do ano passado, quando foram 57.957. Em relação a maio, a queda foi de cerca de 7%, já que foram emplacadas 54.964 unidades. Assim, os hatches representaram pouco mais de 25% dos 202.164 veículos que ganharam as ruas brasileiras no último mês.

Entre os modelos de entrada, a briga ficou acirrada. O Fiat Mobi foi o queridinho do público, com 6.347 unidades vendidas, superando o Renault Kwid, que ficou com 5.325. Juntos, esses dois veículos representaram mais de 85% das vendas da categoria. O BYD Dolphin Mini, por sua vez, mantém sua popularidade, mas registrou 1.913 unidades emplacadas, o que representa um crescimento de 45%, embora tenha perdido a faixa das 2.000 unidades, após quatro meses seguidos nessa maré.

Os Destaques da Categoria

Se você está atento ao que rola nas vendas, sabe que o VW Polo se destacou novamente, com 11.492 unidades vendidas, mantendo mais de 4 mil unidades de vantagem sobre o Fiat Argo, que ficou com 7.235. O Hyundai HB20 e o Chevrolet Onix brindaram os motoristas com um duelo bem próximo pela terceira posição, com o HB20 levando a melhor por apenas 139 unidades (6.917 contra 6.782).

Por outro lado, o BYD Dolphin ficou em 5º lugar, registrando 1.490 unidades, enquanto o Honda City Hatch se aproximou, com 1.206. O Citroën C3, infelizmente, não conseguiu romper a barreira de 2 mil emplacamentos por 11 meses seguidos, com apenas 1.146 unidades. E para coroar essa situação, o Peugeot 208 não chega nem a mil unidades desde setembro do ano passado.

Tabela dos Hatches Compactos

Na tabela dos hatches, o VW Polo e o Fiat Argo reinam com destaque, mas o cenário é bem competitivo. Se você já andou pela cidade com um desses modelos, sabe o quanto eles são práticos para o dia a dia.

| Posição | Modelo | Total 2025 | Jun/25 | Mai/25 | Jun/24 | % Jun 25 | % Mai 25 | Variação Jun/Mai | Variação 2025/2024 |

|———|——————–|————-|——–|——–|——–|———-|———-|——————-|———————|

| 1º | VW Polo | 57.216 | 11.492 | 12.911 | 9.681 | 30,73% | 31,94% | -10,99% | 18,71% |

| 2º | Fiat Argo | 44.467 | 7.235 | 9.063 | 7.422 | 19,35% | 22,42% | -20,17% | -2,52% |

| 3º | Hyundai HB20 | 35.073 | 6.917 | 6.873 | 9.760 | 18,50% | 17,01% | 0,64% | -29,13% |

| 4º | Chevrolet Onix | 34.392 | 6.782 | 6.157 | 8.852 | 18,13% | 15,23% | 10,15% | -23,38% |

| 5º | BYD Dolphin | 6.286 | 1.490 | 1.863 | 1.512 | 3,98% | 4,61% | -20,02% | -1,46% |

A Categoria Premium

Falando sobre os modelos mais premium, o Mini Cooper segue dominando, com 114 unidades, garantindo mais de ¾ das vendas da categoria. O Audi A3 (17 unidades) e o Honda Civic Type R (10 unidades), que teve uma queda significativa de vendas, completam o pódio.

| Posição | Modelo | Total 2025 | Jun/25 | Mai/25 | Jun/24 | % Jun 25 | % Mai 25 | Variação Jun/Mai | Variação 2025/2024 |

|———|—————————-|————-|——–|——–|——–|———-|———-|——————-|———————|

| 1º | Mini Cooper/JCW | 497 | 114 | 82 | 74 | 76,51% | 74,55% | 39,02% | 54,05% |

| 2º | Audi A3 | 57 | 17 | 4 | 28 | 11,41% | 3,64% | 325,00% | -39,29% |

| 3º | Honda Civic Type R | 84 | 10 | 22 | 7 | 6,71% | 20,00% | -54,55% | 42,86% |

Esses números refletem um mercado automotivo dinâmico e que está sempre mudando. Cada modelo traz algo especial, seja na eficiência, conforto ou tecnologia, e sempre que você entra em um carro desses, é uma nova experiência ao volante.