Samsung lança relógio que rivaliza com o Apple Watch

Nesta quarta-feira, dia 9, a Samsung deu mais um brilho ao seu tradicional evento Galaxy Unpacked, onde sempre apresenta suas grandes novidades. E dessa vez não foi diferente! A empresa sul-coreana revelou sua nova geração de smartwatches, que promete competir de igual para igual com os relógios da Apple.

Os novos modelos trazem algumas melhorias bem interessantes em comparação com as gerações anteriores, que já eram bastante eficientes. Entre as inovações, estão o aumento de armazenamento, melhor estrutura e uma autonomia de bateria aprimorada. Além disso, a identidade visual foi repaginada, o que pode conquistar quem ama um design diferenciado. Vamos conferir o que cada modelo tem a oferecer:

Galaxy Watch 8

O modelo base, o Galaxy Watch 8, é feito de alumínio e possui uma tela Super AMOLED protegida por vidro de safira, com um brilho que chega a 3 mil nits. Disponível nas versões de 40 mm e 44 mm, o relógio conta com uma bateria de 325 mAh, 32 GB de armazenamento interno e 2 GB de memória RAM. Ele mantém os mesmos sensores que as versões anteriores, garantindo as funcionalidades que já são conhecidas e aprovadas.

Galaxy Watch 8 Classic

Se você curte um estilo mais clássico, o Galaxy Watch 8 Classic pode ser a escolha ideal. Ele traz de volta a famosa coroa giratória, que facilita a navegação sem precisar tocar na tela. Com um corpo de 46 mm em aço inoxidável e vidro de safira, esse modelo exibe uma tela Super AMOLED de 1,3 polegada, também com 3 mil nits de brilho. Sua bateria tem 445 mAh e o armazenamento interno é de 64 GB, além de contar com uma pulseira híbrida premium.

Galaxy Watch Ultra

O grande destaque da nova linha é, sem dúvida, o Galaxy Watch Ultra. Com uma robusta bateria de 590 mAh, ele pode durar até 100 horas em modo de economia de energia. Sua tela Super AMOLED mede 1,5 polegada e o corpo é feito de titânio, disponível em duas novas cores. Uma das funcionalidades interessantes é o alarme de emergência com volume de até 86 dB. Além disso, o armazenamento de 64 GB garante espaço de sobra para quem precisa de resistência e praticidade.

A Samsung realmente traz inovações que prometem agradar a diversos públicos, seja você fã de tecnologia, design ou funcionalidade. Cada modelo da nova geração reflete um bom equilíbrio entre estilo e performance.