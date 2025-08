VW Polo lidera vendas em julho; confira os modelos mais vendidos

A disputa pelo mercado automotivo brasileiro continua acirrada! Em junho e julho, a Fiat Strada estava quase garantindo a liderança, mas acabou superada pelo VW Polo, que levou a melhor com 12.940 unidades emplacadas. Essa vitória foi a quarta seguida do hatch da Volkswagen. Apesar da reviravolta, a Strada ainda está no topo do ranking acumulado desde o início do ano, com uma vantagem de mais de 5 mil unidades sobre o Polo.

Um destaque interessante desse mês foi o Fiat Argo, que cresceu quase 38% nas vendas e garantiu seu lugar entre os três primeiros, com 9.966 emplacamentos. Olha, quem passa bastante tempo no trânsito sabe que um carro que se destaca em agilidade e conforto faz toda a diferença. Logo atrás, o VW T-Cross manteve sua boa performance entre os SUVs, registrando 9.022 unidades. E o Fiat Mobi, com um crescimento considerável, fechou o top 5 com 8.099 emplacamentos. Vale lembrar que o Hyundai Creta também brilhou, atraindo 7.856 novos proprietários.

Depois do Chevrolet Onix, que emplacou 7.689 unidades, o Chevrolet Tracker veio logo em seguida, alcançando 6.974 unidades — mesmo após a reestilização, ele continua firme na disputa. E o Nissan Kicks teve um crescimento explosivo de quase 87%, voltando ao top 10 com 6.341 unidades.

Falando das apostas futuras, o VW Tera mostrou seu potencial com 3.244 unidades em apenas seu segundo mês de mercado, mas ainda ficou atrás do GWM Haval H6, que parece estar em uma fase boa, com 3.339 emplacamentos.

E assim, o mercado continua vibrante, com marcas buscando se destacar e os consumidores sempre em busca do carro que mais se encaixa nas suas vidas. Afinal, quem não ama falar de carros, ainda mais quando a disputa está tão emocionante?