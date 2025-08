Evite essas palavras em ligações para proteger sua conta

Em tempos de tecnologia avançada, os golpes de fraude telefônica se multiplicam e continuam a ser um desafio para muitos consumidores brasileiros. Um dos métodos mais complicados e perigosos é a clonagem de voz, que usa inteligência artificial para imitar vozes reais e enganar as vítimas. O foco desses golpes geralmente é desfalcar financeiramente as pessoas, por meio de aprovações de transações ou contratos que não têm fundamento.

No nosso país, os criminosos cibernéticos, que em grande parte fazem parte de redes internacionais, têm usado softwares de inteligência artificial para criar esses falsos contatos. Desde o início de 2025, esse tipo de fraude cresceu bastante, com estatísticas mostrando que cada brasileiro recebe, em média, 26 chamadas de spam por mês. É um número bem alarmante, não acha?

A tecnologia nas mãos dos golpistas

Com a evolução da inteligência artificial, ficou muito mais fácil para os golpistas clonar e manipular vozes. Existem ferramentas acessíveis que permitem reproduzir a voz humana de forma super realista. Isso torna as pessoas e as instituições mais vulneráveis, especialmente aquelas que não estão tão familiarizadas com essas tecnologias.

Um truque comum dos criminosos é usar vozes clonadas de familiares. Imagina a pressão emocional que isso gera! Muitas vezes, eles criam situações de emergência para acelerar a ação da vítima, que acaba não tendo tempo para verificar se a situação é realmente verdadeira.

Como se proteger

Então, como se proteger de tudo isso? Primeiro, é fundamental adotar algumas medidas de segurança. Nunca compartilhe senhas ou dados bancários pelo telefone, mesmo que a voz pareça confiável. É sempre bom confirmar a identidade da pessoa que está ligando. Uma dica é usar contatos que já conhecemos e, se algo parecer suspeito, entre em contato direto com a instituição mencionada.

Outra estratégia que pode ser muito útil é criar uma palavra-código familiar. Essa palavra serve para confirmar rapidamente se uma ligação urgente é verdadeira. Palavras como “Sim”, “Ok” e “Aceito” podem ser enganosas, então melhor evitá-las.

Dada a seriedade desse problema, tanto indivíduos quanto empresas precisam se preparar e implementar boas práticas de segurança digital. Utilizar a autenticação de dois fatores, atualizar senhas regularmente e treinar os funcionários para identificar fraudes são passos essenciais para se proteger nesse cenário.