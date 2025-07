VW Polo é o mais vendido em junho, com 70% das vendas diretas

As vendas diretas dominaram o mercado brasileiro por dois meses consecutivos, representando 54% dos 202.164 automóveis e comerciais leves emplacados em junho. De acordo com a Fenabrave, a Fiat continua sendo a favorita, mantendo-se na liderança com 26,16% do mercado, seguida de perto pela Volkswagen com 21,71%. Chevrolet (11,80%), Renault (7,32%) e Hyundai (6,56%) completam o top cinco.

Quando falamos dos carros mais vendidos, não houve grandes surpresas. O VW Polo ficou mais uma vez em primeiro lugar, acumulando 8.369 emplacamentos. Logo atrás, o Fiat Mobi e o Argo garantiram o segundo e terceiro lugares, com 6.196 e 5.414 vendas, respectivamente. No segmento dos SUVs, o VW T-Cross se destacou, com quase 60% de seus registros ocorrendo fora do varejo. O sedã VW Virtus foi o favorito, conquistando 2.908 novos lares.

### Vendas de Automóveis

A disputa entre os automóveis é acirrada, e os dados mostram que os três primeiros colocados se mantêm firmes. O VW Polo, com seu design arrojado e bom consumo, segue conquistando os motoristas. Se você já experimentou dirigir um, sabe como ele se destaca nas curvas e se comporta bem em estrada.

O Fiat Mobi e o Argo também têm seu charme, especialmente para quem busca um carro prático para o dia a dia. Especialmente para quem evita engarrafamentos, o câmbio desses carros faz toda a diferença.

### O Crescimento dos SUVs

O mercado de SUVs cresce a passos largos, e a liderança do VW T-Cross é um reflexo disso. Ele tem um estilo bastante atraente e um interior confortável. Já dirigiu um T-Cross? A sensação de estar mais alto na estrada é realmente agradável. A boa notícia é que o Virtus conseguiu manter sua popularidade entre os sedãs, o que não é uma tarefa fácil em um mercado tão cheio de opções.

### Completando o pódio dos SUVs

Entre os SUVs médios, o Jeep Compass vem se destacando. Em junho, ele foi o campeão de vendas novamente, com 2.845 unidades, superando o Toyota Corolla Cross (2.653) pela terceira vez consecutiva. Falar de Compass é lembrar de um carro que faz sucesso por seu conforto e desempenho — quem já fez uma viagem longa com ele sabe como é agradável.

A lista ainda inclui o VW Tera, que aparecendo no ranking pela segunda vez consecutiva, já deixou o VW Nivus para trás. E não podemos esquecer do BYD Song, que, mesmo vendendo menos, continua atraindo motoristas que priorizam a eficiência no varejo.

### Comerciais Leves em Alta

Nos comerciais leves, a Fiat Strada continua reinando, com 8.017 emplacamentos, uma diferença considerável em relação à VW Saveiro, que vendeu 4.625 unidades. Essa diferença é um indicativo de como a Strada se adaptou bem às necessidades dos motoristas brasileiros, sendo uma aliada excelente para quem precisa de espaço e versatilidade.

A Toyota Hilux, com 2.747 emplacamentos, também não ficou muito atrás, mostrando que o segmento das picapes segue forte, especialmente entre os motoristas que buscam um veículo robusto e confiável.

Se você está pensando em trocar de carro ou simplesmente é apaixonado por veículos, fica fácil perceber como o mercado está dinâmico, com marcas se esforçando para oferecer modelos que atendem às demandas de conforto, eficiência e estilo. Acompanhar essas mudanças é sempre uma ótima aventura para qualquer entusiasta automotivo.