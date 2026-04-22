Números consolidados de 21/04/2026 são divulgados
Na terça-feira, 21 de abril de 2026, a audiência da televisão brasileira apresentou resultados distintos entre os programas exibidos.
BBB 26 alcançou sua melhor média com a vitória de Ana Paula Renault, resultando em 20,4 pontos de audiência. O reality show, que continua fazendo sucesso entre o público, contribuiu para a programação da emissora, que registra números positivos.
A Nobreza do Amor, novela que recentemente havia perdido audiência durante o feriado, se recuperou, alcançando a marca de 18,5 pontos de média. Este desempenho ressaltou a força da trama, que parece ter reconquistado o público.
Por outro lado, o programa Balanço Geral SP enfrentou um grande revés, registrando a pior audiência do ano, com apenas 4,1 pontos. A má performance do noticiário pode refletir o desgaste do formato ou a concorrência de outros programas no mesmo horário.
No SBT, Domênica Montero parece não ter conseguido engordar os números da emissora, registrando apenas 2,7 pontos, o que afeta a média da faixa das 21h que já enfrenta dificuldades.
Aqui estão os números consolidados da audiência de alguns programas da televisão paulista:
Rede Globo:
- Bom Dia SP: 5,9
- Bom Dia Brasil: 7,4
- Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
- Mais Você: 7,1
- SP1: 9,6
- Globo Esporte: 10,8
- Jornal Hoje: 12,1
- Edição Especial: Terra Nostra: 12,9
- Sessão da Tarde: Todos Somos Heróis: 11,0
- Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,9
- A Nobreza do Amor: 18,5
- SP2: 21,0
- Coração Acelerado: 21,3
- Jornal Nacional: 22,9
- Três Graças: 24,7
- BBB 26: 20,4
- Jornal da Globo: 8,5
Record TV:
- Balanço Geral Manhã: 0,9
- Balanço Geral SP: 4,1
- Cidade Alerta SP: 7,6
- Jornal da Record: 6,6
SBT:
- Se Liga, Brasil: 1,2
- Primeiro Impacto: 2,3
- Fofocalizando: 2,8
- Domênica Montero: 2,7
- Programa do Ratinho: 3,3
Band:
- Jogo Aberto: 1,2
- Brasil Urgente: 2,1
- Jornal da Band: 2,9
RedeTV!:
- A Tarde é Sua: 1,2
- TV Fama: 0,7
Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são importantes para o mercado publicitário, que utiliza esses dados como referência.