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Números consolidados de 21/04/2026 são divulgados

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Audiência da TV: confira os números consolidados de 21/04/2026
confira os números consolidados de 21/04/2026

Na terça-feira, 21 de abril de 2026, a audiência da televisão brasileira apresentou resultados distintos entre os programas exibidos.

BBB 26 alcançou sua melhor média com a vitória de Ana Paula Renault, resultando em 20,4 pontos de audiência. O reality show, que continua fazendo sucesso entre o público, contribuiu para a programação da emissora, que registra números positivos.

A Nobreza do Amor, novela que recentemente havia perdido audiência durante o feriado, se recuperou, alcançando a marca de 18,5 pontos de média. Este desempenho ressaltou a força da trama, que parece ter reconquistado o público.

Por outro lado, o programa Balanço Geral SP enfrentou um grande revés, registrando a pior audiência do ano, com apenas 4,1 pontos. A má performance do noticiário pode refletir o desgaste do formato ou a concorrência de outros programas no mesmo horário.

No SBT, Domênica Montero parece não ter conseguido engordar os números da emissora, registrando apenas 2,7 pontos, o que afeta a média da faixa das 21h que já enfrenta dificuldades.

Aqui estão os números consolidados da audiência de alguns programas da televisão paulista:

Rede Globo:

  • Bom Dia SP: 5,9
  • Bom Dia Brasil: 7,4
  • Encontro com Patrícia Poeta: 7,1
  • Mais Você: 7,1
  • SP1: 9,6
  • Globo Esporte: 10,8
  • Jornal Hoje: 12,1
  • Edição Especial: Terra Nostra: 12,9
  • Sessão da Tarde: Todos Somos Heróis: 11,0
  • Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,9
  • A Nobreza do Amor: 18,5
  • SP2: 21,0
  • Coração Acelerado: 21,3
  • Jornal Nacional: 22,9
  • Três Graças: 24,7
  • BBB 26: 20,4
  • Jornal da Globo: 8,5

Record TV:

  • Balanço Geral Manhã: 0,9
  • Balanço Geral SP: 4,1
  • Cidade Alerta SP: 7,6
  • Jornal da Record: 6,6

SBT:

  • Se Liga, Brasil: 1,2
  • Primeiro Impacto: 2,3
  • Fofocalizando: 2,8
  • Domênica Montero: 2,7
  • Programa do Ratinho: 3,3

Band:

  • Jogo Aberto: 1,2
  • Brasil Urgente: 2,1
  • Jornal da Band: 2,9

RedeTV!:

  • A Tarde é Sua: 1,2
  • TV Fama: 0,7

Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são importantes para o mercado publicitário, que utiliza esses dados como referência.

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