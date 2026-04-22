Números consolidados de 21/04/2026 são divulgados

Na terça-feira, 21 de abril de 2026, a audiência da televisão brasileira apresentou resultados distintos entre os programas exibidos.

BBB 26 alcançou sua melhor média com a vitória de Ana Paula Renault, resultando em 20,4 pontos de audiência. O reality show, que continua fazendo sucesso entre o público, contribuiu para a programação da emissora, que registra números positivos.

A Nobreza do Amor, novela que recentemente havia perdido audiência durante o feriado, se recuperou, alcançando a marca de 18,5 pontos de média. Este desempenho ressaltou a força da trama, que parece ter reconquistado o público.

Por outro lado, o programa Balanço Geral SP enfrentou um grande revés, registrando a pior audiência do ano, com apenas 4,1 pontos. A má performance do noticiário pode refletir o desgaste do formato ou a concorrência de outros programas no mesmo horário.

No SBT, Domênica Montero parece não ter conseguido engordar os números da emissora, registrando apenas 2,7 pontos, o que afeta a média da faixa das 21h que já enfrenta dificuldades.

Aqui estão os números consolidados da audiência de alguns programas da televisão paulista:

Rede Globo:

Bom Dia SP: 5,9

Bom Dia Brasil: 7,4

Encontro com Patrícia Poeta: 7,1

Mais Você: 7,1

SP1: 9,6

Globo Esporte: 10,8

Jornal Hoje: 12,1

Edição Especial: Terra Nostra: 12,9

Sessão da Tarde: Todos Somos Heróis: 11,0

Vale a Pena Ver de Novo: Avenida Brasil: 14,9

A Nobreza do Amor: 18,5

SP2: 21,0

Coração Acelerado: 21,3

Jornal Nacional: 22,9

Três Graças: 24,7

BBB 26: 20,4

Jornal da Globo: 8,5

Record TV:

Balanço Geral Manhã: 0,9

Balanço Geral SP: 4,1

Cidade Alerta SP: 7,6

Jornal da Record: 6,6

SBT:

Se Liga, Brasil: 1,2

Primeiro Impacto: 2,3

Fofocalizando: 2,8

Domênica Montero: 2,7

Programa do Ratinho: 3,3

Band:

Jogo Aberto: 1,2

Brasil Urgente: 2,1

Jornal da Band: 2,9

RedeTV!:

A Tarde é Sua: 1,2

TV Fama: 0,7

Em 2026, um ponto de audiência corresponde a aproximadamente 78.781 domicílios sintonizados na Grande São Paulo. Essas informações são importantes para o mercado publicitário, que utiliza esses dados como referência.