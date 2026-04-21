Susana Vieira participa de ‘Herança em Jogo’, reality do Globoplay

O Globoplay anunciou a chegada de um novo reality show, intitulado “Herança em Jogo”. Esta produção é uma adaptação nacional do formato britânico “The Inheritance”, que ainda não havia sido exibido em nenhum outro país. Com isso, o Brasil se torna o primeiro a apresentar essa versão. A produção foi desenvolvida pela Studio Lambert e é distribuída internacionalmente pela All3Media International.

O programa terá uma estrutura de jogo psicológico, onde os participantes precisarão utilizar inteligência e estratégia para avançar em busca de uma herança prometida. Rodrigo Faro foi escolhido como o testamenteiro do programa, papel que envolve garantir que as regras do jogo sejam seguidas. Ele explicou que sua função será observar os participantes e ver até onde eles estão dispostos a ir para vencer: “A manipulação e a estratégia ditam as regras deste jogo.”

Rodrigo Faro tem uma carreira sólida na televisão brasileira, com passagens em novelas famosas como “A Indomada” e “O Cravo e a Rosa”, além de ser apresentador de programas como “Hora do Faro”. “Herança em Jogo” marcará sua estreia em uma plataforma de streaming, sinalizando uma nova fase em sua carreira.

Além de Faro, a famosa atriz Susana Vieira terá um papel de destaque no reality. Ela será “A Dona da Herança”, responsável por definir as missões que os concorrentes deverão enfrentar no decorrer do programa e criar um ambiente de desafio. Susana expressou sua empolgação com esta nova experiência ao lado de Faro e disse que está ansiosa para ver como os competidores se sairão.

A produção do programa ficará a cargo da empresa Formata, que responsável pela versão brasileira deste formato. O projeto foi criado especialmente para o Globoplay e não será exibido em canais de televisão aberta. As gravações estão programadas para começar em maio.