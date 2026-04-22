Ana Paula Renault vence o BBB 26 e fatura R$ 5,7 milhões

Ana Paula Renault, de 41 anos, superou um momento difícil em sua vida para conquistar o público no reality show da Globo. Seu pai, Gerardo Renault, faleceu no dia 19 de abril, aos 96 anos. Quatro dias depois, Ana Paula foi coroada campeã do ‘BBB 26’, levando para casa um prêmio de R$ 5,708 milhões, um valor recorde na história do programa.

A decisão de continuar no jogo, mesmo após a perda, foi influenciada pelo desejo do pai. A família de Ana Paula informou à produção do programa que Gerardo havia expressado que queria que ela permanecesse no reality, o que se tornou um marco importante dessa edição.

Ana Paula já era uma velha conhecida do público, tendo participado do ‘BBB 16’ dez anos atrás. Graduada em jornalismo pela PUC Minas, ela também tem uma pós-graduação em Gestão de Finanças. Ao longo da sua carreira, passou por diferentes programas de televisão, incluindo o ‘Vídeo Show’ e ‘A Fazenda 10’, da Record TV. Em janeiro deste ano, ela retornou ao confinamento da Globo e manteve-se como uma das favoritas até o final.

Antes de entrar no programa, Ana Paula passou por uma cirurgia de emergência para tratar uma hérnia de disco, o que afetou seu desempenho em algumas provas. Com a pressão do luto e o desafio físico, a competidora teve que refletir sobre continuar ou não na disputa. A vontade de seu pai, expressada publicamente, a motivou a seguir em frente.

Na final do programa, Ana Paula recebeu 75,94% dos votos do público, uma prova do carinho que conquistou ao longo da temporada. O apresentador Tadeu Schmidt destacou seu desempenho, chamando-a de “extraordinária” e expressou a gratidão pela confiança que a família depositou na equipe do programa.

A grande final do ‘BBB 26’ atraiu uma audiência significativa. Entre 22h33 e 0h33, o programa alcançou uma média de 19,6 pontos na Grande São Paulo, com pico de 21,8 pontos e 41,57% de participação. Esses números superaram a média da edição anterior, que teve 17,6 pontos. Em comparação, outras emissoras registraram audiências muito mais baixas, evidenciando o sucesso do reality na televisão aberta.

Ana Paula Renault não apenas venceu uma competição, mas também se tornou um símbolo de superação, unindo o público em torno de sua história pessoal durante o programa.