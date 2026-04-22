‘Bom Dia Brasil’ adota linguagem mais informal em reformulação

A partir de segunda-feira, dia 27, o programa “Bom Dia Brasil” estreará uma nova fase com várias mudanças notáveis. Em busca de fortalecer sua presença no competitivo mercado de telejornais matinais, a Globo decidiu reformular o programa, trazendo um novo cenário, tecnologia atualizada, uma nova logomarca e um elenco renovado.

Atualmente, o telejornal registra entre sete e nove pontos de audiência na Grande São Paulo, o que corresponde a aproximadamente 78 mil telespectadores por ponto. A emissora percebeu que apenas manter uma audiência estável não é suficiente diante da fragmentação do consumo de conteúdo, especialmente em um horário tão disputado.

Uma das mudanças mais visíveis é a troca no elenco. Heraldo Pereira, que fazia a cobertura de notícias de Brasília, deixará o “Bom Dia Brasil” para apresentar o “DF1”, que é o telejornal local do Distrito Federal, exibido durante o almoço. Para o seu lugar, a Globo promoveu Priscila Chagas, anteriormente apresentadora de tempo e trânsito em telejornais locais do Rio de Janeiro, agora com um papel fixo em âmbito nacional. Sabina Simonato continuará contribuindo com reportagens ao vivo de São Paulo.

A equipe de comentaristas também passa por alterações. Andréia Sadi, que já comentava política no “Jornal Hoje” em 2019 e 2020, se juntará ao programa às quartas e sextas-feiras. Apesar do novo compromisso, ela manterá sua participação no “Estúdio i”, da GloboNews.

Além da mudança na equipe, a Globo pretende dar ao “Bom Dia Brasil” um tom mais informal e dinâmico, especialmente na interação entre Ana Paula Araújo, os comentaristas e os repórteres que farão entradas ao vivo durante o programa.

Para apoiar essa nova proposta, o cenário também será reformulado. O novo espaço será mais integrado à redação, com melhor iluminação e novas tecnologias, como realidade aumentada, telões e recursos de inteligência artificial. Essas ferramentas terão o objetivo de aumentar a interação entre a apresentadora e os jornalistas que estão espalhados pelo país. Além disso, o programa adotará uma nova logomarca.

Ana Paula Araújo foi a responsável por apresentar as primeiras imagens do novo cenário, que foram divulgadas em um jornal e deram uma antecipação aos espectadores sobre as mudanças que serão vistas nas telinhas a partir desta semana.