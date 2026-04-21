Globo amplia ‘Coração Acelerado’ após bloqueio na fila das sete

A emissora decidiu estender a novela “Coração Acelerado”, escrita por Izabel de Oliveira e Maria Helena Nascimento, por mais três semanas. Essa decisão foi tomada para organizar a programação das novelas que vão suceder a trama, após alguns contratempos na produção das próximas histórias.

Com a situação em relação aos próximos projetos instável, a emissora optou por manter “Coração Acelerado” no ar por mais tempo. No entanto, não haverá necessidade de que as autoras escrevam novos episódios para essa extensão. A estratégia adotada consiste na edição dos capítulos já gravados. Isso significa que, em vez de ser exibido como o capítulo 54, o conteúdo agora será apresentado como o episódio 67.

Essa abordagem de montagem resultou em algumas mudanças na narrativa da novela. Assim, tramas importantes, como a parceria musical entre as personagens Agrado e Eduarda, foram adiadas para que a história se ajustasse a esse novo formato. Esse remanejamento garantirá que a novela permaneça atraente até o início de setembro, ajudando a compensar os atrasos na produção da próxima produção.

Atualmente, “Coração Acelerado” está alcançando uma média de 18,8 pontos de audiência, com picos de até 22 pontos na Grande São Paulo nas últimas semanas.

A emissora já confirmou que a próxima novela será “Por Você”, que terá como protagonistas Sheron Menezzes, Alinne Moraes e Thiago Lacerda. O texto será escrito por Juliana Peres e Dino Cantelli, este último já deixou sua marca como colaborador em “Coração Acelerado”. Com essa extensão da novela atual, a emissora garante uma transição mais suave até que os novos episódios possam ser gravados e exibidos.