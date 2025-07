China estabelece nova regra para restrição de pedal único na condução

A China está prestes a implementar novas regras que vão afetar diretamente o modo como os freios funcionam em carros de passeio, especialmente para os veículos elétricos que utilizam o famoso modo de condução com um só pedal. O novo padrão, conhecido como GB 21670-2025, começa a valer aos poucos a partir de 2026, com o foco em garantir mais segurança nas frenagens.

Essas novas diretrizes, que já receberam o OK das autoridades chinesas, vão exigir que os carros não venham mais com o modo de pedal único ativado por padrão. Para quem não está familiarizado, esse sistema permite que o carro desacelere e até pare apenas soltando o acelerador, sem a necessidade de pisar no freio — uma mão na roda, especialmente no trânsito urbano.

As mudanças vão entrar em vigor para modelos novos que forem homologados a partir de 1º de janeiro de 2026. Já os veículos que já têm aprovação precisarão se adaptar até 1º de janeiro de 2027, quando o uso do modo de pedal único se tornará obrigatório.

Outro ponto interessante é que a norma vai exigir a instalação do ABS (sistema antibloqueio de freios) em todos os carros novos. Essa tecnologia é uma aliada, especialmente em frenagens bruscas, ajudando a evitar derrapagens e a perda de controle. Então, se você já passou por uma situação assim, sabe como isso pode fazer toda a diferença.

Além disso, as regras mudam também a forma como os sistemas de recuperação de energia funcionam. Se o carro desacelerar mais de 1,3 m/s², as luzes de freio vão acender automaticamente, mesmo sem o uso do pedal, alertando os motoristas que vêm atrás. Isso é uma medida de segurança bem-vinda, ajudando a evitar colisões traseiras — um pesadelo no trânsito.

O modo de um pedal, apesar de se mostrar prático, vinha sendo fonte de discussões. Ele facilita a condução, aumenta a eficiência energética e ainda ajuda a ampliar a autonomia dos elétricos, já que permite reaproveitar a energia da frenagem. Marcas como Tesla, BMW (com seu i3), Mercedes-Benz (linha EQ), Nio (ES6) e Xpeng já ofereciam esse sistema, mostrando que a tecnologia estava ganhando espaço nas soluções urbanas.

No entanto, não faltaram alertas sobre os riscos dessa abordagem. O uso contínuo do modo de um pedal poderia deixar os motoristas menos atentos, piorando a resposta em situações de emergência. A própria Tesla, consciente dos possíveis perigos, decidiu em 2023 retirar o modo de pedal único como padrão, oferecendo a opção de ativá-lo ou não por meio de uma atualização.

Esse panorama evidencia como a indústria automotiva está sempre em movimento, buscando um equilíbrio entre inovação e segurança ao volante. Novos desafios aparecem, mas o que não faltam são paixão e curiosidade nos corações dos motoristas brasileiros.