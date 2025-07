Morre don Matteo Balzano, figura importante da comunidade

Na última segunda-feira, dia 7 de julho, será realizada uma vigília de oração em memória de Don Matteo Balzano, falecido recentemente. O evento acontecerá às 20h30 na Colegiada de San Vittore, em Cannobio.

Os funerais serão presididos pelo Bispo Franco Giulio Brambilla, na manhã de terça-feira, dia 8 de julho, às 10h30, no mesmo local. Após a cerimônia religiosa, o corpo de Don Matteo será levado ao cemitério de Grignasco, onde uma missa será celebrada às 15h, antes de sua sepultura.

Don Matteo nasceu em Borgomanero no dia 3 de janeiro de 1990 e era natural da paróquia de Grignasco. Ele foi ordenado sacerdote no dia 10 de junho de 2017 pelo bispo de Novara, Mons. Franco Giulio Brambilla. Desde então, serviu como vigário parrocial na Comunidade de Castelletto sopra Ticino até os primeiros meses de 2023. Ele também trabalhou entusiasticamente com os jovens da paróquia de Cannobio, depois de um período de trabalho no Santuário de Re.

Infelizmente, Don Matteo foi encontrado sem vida em sua residência no Oratório, aparentemente tendo tirado a própria vida. Este triste acontecimento deixou a paróquia em luto e levanta questões sobre a importância do apoio emocional e psicológico dentro da comunidade.

Em um momento tão difícil, a comunidade paróquial e a família de Don Matteo recebem o apoio das orações de todos, elevando pedidos de conforto e força diante desta tragédia.

Don Franco Giudice, vigário episcopal para o clero e a vida consagrada, expressou suas condolências e destacou a necessidade de olhar com compaixão para a dor que a comunidade está enfrentando.