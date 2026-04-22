Nathália Dill e Tony Ramos formam par enigmático em ‘Quem Ama Cuida’

A nova novela das nove da Globo, intitulada “Quem Ama Cuida”, estreia no dia 18 de maio e vai substituir a atual atração, “Três Graças”. A trama é escrita por Walcyr Carrasco em parceria com Claudia Souto.

O protagonista Otoniel, interpretado por Tony Ramos, enfrenta grandes desafios em sua vida. Após perder sua casa em uma enchente, ele é forçado a recomeçar. Para garantir seu sustento, Otoniel monta uma banca de flores em frente a um cemitério, onde sua vida toma um novo rumo ao encontrar Francesca, uma mulher enigmática que desperta curiosidade e mistério nas pessoas ao seu redor.

Tony Ramos ressaltou que a relação entre Otoniel e Francesca é um dos maiores segredos da trama. Ele descreveu como essa dinâmica será apresentanda de uma forma bonita e surpreendente, deixando os espectadores ansiosos para descobrir mais sobre o desenrolar dessa história.

Francesca, vivida pela atriz Nathalia Dill, é uma personagem que transmite tanto fascínio quanto desconforto. Nathalia a descreve como uma mulher que parece fluir entre diferentes tempos e emoções, criando um impacto significativo nas pessoas que cruzam seu caminho.

O encontro entre Otoniel e Francesca ocorre em um cenário simbólico, a banca de flores diante do cemitério, que representa as perdas e recomeços que Otoniel experimentou. Ele, que é pai de Elisa e avô de Adriana e Mau Mau, carrega consigo um passado repleto de desafios e tentativas de superação.

A diferença de 37 anos entre os personagens, somada ao tom misterioso que envolve o relacionamento de Otoniel e Francesca, promete prender a atenção do público desde os primeiros capítulos da novela. Essa relação é vista como um dos principais atrativos da história, com elementos que os autores guardam a sete chaves.

Com uma proposta envolvente, “Quem Ama Cuida” se apresenta como uma nova opção atraente no horário nobre da televisão brasileira, trazendo personagens complexos e um enredo repleto de surpresas.