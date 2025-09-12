VW lança primeiro sistema híbrido pleno no T-Roc

A Volkswagen vem mostrando que não está apenas apostando nos carros elétricos. O novo T-Roc é a prova disso, pois será lançado em duas versões híbridas: uma leve e outra plena. O melhor é que essa novidade deve desembarcar por aqui em breve, ainda que a data exata não tenha sido confirmada.

O que se sabe é que os motores do T-Roc não vêm da China. A marca decidiu usar os propulsores TSI da geração atual, o que vai ajudar a economizar combustível e, principalmente na Europa, a reduzir as emissões. Isso responde a uma demanda crescente por soluções mais sustentáveis.

O T-Roc já é um dos favoritos da Volkswagen na Europa. Pois o modelo está transitando entre os carros a combustão e a nova era de veículos elétricos. Enquanto isso, vemos que a marca está de olho no futuro com o conceito ID. Cross, que sinaliza um T-Cross totalmente elétrico.

Uma Nova Era de Motorização

Falando de motorização, o T-Roc chegará, definitivamente, como híbrido. Isso significa que a Volkswagen vai abandonar os motores somente a gasolina e diesel. O novo motor 1.5 eTSI vem com desativação de cilindros, turbocompressor de geometria variável e um sistema híbrido de 48V que substitui o alternador. Esse conjunto pode ser o que vai chegar primeiro ao Brasil, já com produção nacional em São Carlos (SP).

O primeiro a aparecer no mercado deve ser o híbrido leve 1.5 eTSI, disponível com 131 ou 150 cv, além de um torque de 25,5 kgfm. Para quem vai viajar ou dirigir em cidade, um motor que desativa cilindros automaticamente pode ser uma mão na roda em termos de economia.

Já a versão mais parruda, o híbrido pleno, traz o mesmo motor 1.5 TSI evo2, mas acompanhado de um módulo híbrido integrado ao câmbio. Essa configuração ainda conta com uma transmissão automática de dupla embreagem e um motor elétrico que, junto com um compressor elétrico do ar-condicionado, traz um desempenho muito interessante.

O Que Esperar do Híbrido Pleno

No caso do híbrido pleno, os números são promissores: a potência combinada pode variar entre 136 e 170 cv, com um torque máximo de 30,6 kgfm. Para quem está acostumado a modelos concorrentes, esses números são competitivos e bem próximos do que as outras marcas estão oferecendo.

O Brasil Também Ganha Com Isso

O novo T-Roc tem ganhado destaque especialmente após comentários de Thomas Schäfer, CEO da Volkswagen. Ele mencionou que o modelo híbrido pleno era uma demanda da América do Sul, onde o T-Roc será fabricado.

É bom lembrar que, embora o T-Roc não seja produzido na região, pode ser que isso indique uma mudança de estratégia. A montadora já anunciou um grande investimento no Brasil, que inclui aportes em eletrificação. Isso abre espaço para que os novos modelos, como o Nivus e o T-Cross, também adotem essa tecnologia.

Com a fábrica de São Carlos se preparando para produzir o motor 1.5, entre outras novidades, podemos esperar que a Volkswagen continue a se adaptar às necessidades do mercado nacional.

Agora, é esperar para ver como essas novidades vão se desenrolar nas ruas do Brasil!